Mary Steenburgen y Ted Danson quieren vender su mansión en Martha’s Vineyard

La sólida pareja de Hollywood, Mary Steenburgen y Ted Danson, ha decidido que es momento de deshacerse de la mansión donde se casaron y que les ha pertenecido durante años. La propiedad entró al mercado por $9.9 millones de dólares.

Esta casa está ubicada en Chilmark, Massachusetts, y sirvió como escenario para la boda de los actores en 1995. Tras la boda, esta propiedad le sirvió a la pareja como refugio vacacional lejos de las grandes ciudades.

En entrevistas previas, Steenburgen llegó a dar declaraciones sobre lo importante que era para ella la propiedad y lo enamorada que quedó del lugar desde el primer momento en el que la vio. No solo le gustó por la estructura, sino por la zona en la que se encuentra.

Según “Realtor.com”, en una entrevista de 2013 dijo: “Es un lugar donde la gente nos conoce no como famosos, sino como vecinos, amigos, padres. Valoro mucho nuestras amistades aquí porque tienen sustancia”.

En el listado, disponible en la página web de los agentes encargados de la venta, se describe como “excepcional complejo costero” que “ofrece una combinación única de privacidad, flexibilidad y paisajes impresionantes”.

La casa principal tiene una extensión de 3,758 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado también se destaca que “la propiedad se compone de una residencia principal elegantemente decorada, una casa de huéspedes independiente, un estudio de artista y un garaje independiente con un dormitorio adicional en la planta superior, creando el refugio ideal para familias numerosas, invitados o para quienes deseen dedicarse a la creatividad”.

Además, el nuevo propietario podrá disfrutar de muelle privado, áreas verdes, terrazas, planes de construcción de una piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios al aire libre ideales para vacaciones y para compartir con familiares o amigos.

La venta de la propiedad se haría con el proyecto de construcción de una piscina y de una casa de piscina ya aprobados, solo a la espera de desarrollarse. El agente de bienes raíces encargado de esta venta, asegura que es “una oferta verdaderamente única, presenta una oportunidad extraordinaria para ser propietario de un refugio multigeneracional en un entorno idílico cerca del centro de Chilmark y de las comodidades de West Tisbury”.

Por ahora, se desconoce la razón por la que la pareja ha decidido deshacerse del lugar.

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