Fuego en apartamento de Queens deja un muerto y dos heridos, entre ellos un bombero

Un incendio en un edificio de apartamentos de Queens la madrugada de este lunes dejó un muerto y dos heridos, entre ellos un bombero, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió una llamada al 911 que reportó humo y fuego cerca de las 2:39 de la madrugada de este lunes en el segundo piso de un edificio de cinco plantas localizado en el número 45-08 de la calle 40 en Sunnyside.

Más de 20 unidades de emergencia, incluyendo 79 bomberos y personal de servicios de emergencia, se apersonaron en el sitio, informó Gothamist.

Dos personas que resultaron heridas en el incendio fueron llevadas al hospital NYC Health and Hospitals Elmhurst en estado crítico. Uno de los hombres murió a causa de sus lesiones, mientras que el otro permanece en estado crítico.

Asimismo, un oficial bomberil resultó herido en el incendio y fue transportado a un hospital local en estado grave pero estable, aunque las lesiones, de acuerdo con el FDNY, no ponían en peligro su vida.

Los bomberos informaron que tardaron menos de una hora para extinguir el fuego. La causa sigue bajo investigación.

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