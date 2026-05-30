Cinco heridos deja incendio en la estación de Penn Station de Nueva York

Al menos cinco trabajadores ferroviarios resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, tras registrarse en la madrugada del viernes un incendio en un tren de mantenimiento en la estación de Penn Station de Nueva York.

Los cinco heridos fueron tratados por el personal de servicios médicos de emergencia.

Los dos heridos de gravedad fueron trasladados de urgencia al Hospital Bellevue. Hasta los últimos reportes oficiales disponibles, sus pronósticos se mantenían reservados dentro de la gravedad de sus lesiones, provocadas por el impacto del choque de trenes de trabajo y el posterior fuego.

Los otros tres trabajadores ferroviarios sufrieron lesiones menores y rechazaron recibir atención médica en el lugar o traslados hospitalarios.

Las autoridades no han emitido partes médicos con nombres ni actualizaciones más específicas sobre la evolución de los dos ingresados en Bellevue.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó a The New York Times que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 01:30 de la madrugada para alertar del fuego en un vagón.

Debido a la magnitud de las llamas, las autoridades declararon una segunda alarma a las 02:45 de la madrugada y se desplegaron 46 camiones de bomberos y 141 efectivos, quienes lograron controlar la situación cerca de las 04:00 de la madrugada, según informó el rotativo.

Están bajo investigación las causas del incidente, que provocó la suspensión y graves retrasos en el servicio de transporte ferroviario durante la hora pico de la mañana del viernes.

Tampoco se ha dado a conocer qué desató las llamas que afectaron a vehículos de mantenimiento de un contratista de Amtrak en uno de los túneles. Posteriormente, se anunció la reanudación del servicio, pero advirtiendo a los usuarios del sistema que habría demoras residuales.

Update: @NJTRANSIT and @Amtrak train service has resumed in both directions. Expect residual delays. Multilingual & ASL Link: https://t.co/z8HSJdAdRs. https://t.co/OIVE54Mebt — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) May 29, 2026

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