Mueren en incendio dos hijos adolescentes de oficial de prisiones de NY que estaba de guardia

Un funcionario de prisiones de Nueva York se encontraba de servicio cuando un incendio arrasó con su casa en el condado de Westchester, dejando sin vida a sus dos hijos adolescentes mientras dormían.

Gregory Toone, que trabaja como funcionario de prisiones en los últimos 10 años, estaba de guardia cuando el fuego destruyó la residencia de Cortlandt Manor cerca de las 2:30 de la madrugada del miércoles, informó WABC.

La hija de Toone, Alina, de 17 años, y su hijo Jeremiah, de 15, fueron rescatados de una habitación en el segundo piso, pero fueron declarados muertos en el hospital.

“Tenía a dos bomberos en una habitación… se esforzaron al máximo para sacar a estas personas de la escalera, por la ventana y dejarlas en el suelo, donde las encontraron sin pulso y sin respirar”, indicó Thomas Eade, jefe del distrito de bomberos de Lake Mohegan.

De acuerdo con Eade, la madre, Yenny Disla-Toone, fue rescatada sin lesiones por un adolescente mayor que vivía en la planta baja y estaba “gritando” a los bomberos que sus hijos estaban en las habitaciones cuando llegaron a la escena.

Peekskill Herald informó que los detectives creyeron que el incendio en un principio fue accidental, pero ahora piensan que fue por una regleta sobrecargada.

Los funcionarios del condado y los vecinos de los Toone quedaron impactados por lo ocurrido.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, describió a Toone como uno de los “funcionarios penitenciarios más dedicados” del condado y dijo que el incendio fue una “tragedia inimaginable”.

“Tenemos el corazón roto y toda nuestra familia penitenciaria está de luto por la pérdida de los hijos del agente penitenciario Toone”, manifestó.

Por su parte, la fiscal de distrito del condado de Westchester, Susan Cacace, denominó el incendio como un “incidente catastrófico” y agregó que es “la peor pesadilla de cualquier padre”.

Los menores muertos eran estudiantes de la escuela secundaria Putnam Valley y formaban parte del grupo de teatro. El club de la escuela encabezó un homenaje para Alina y Jeremiah.

“Alina Toone, asistente de dirección escénica, podía iluminar cualquier lugar”, señaló el grupo en las redes sociales.

“Ella era una persona radiante, con la capacidad de hacer sonreír a cualquiera con su encantadora personalidad”.

“Además, era una persona extremadamente trabajadora y la echaremos mucho de menos.”

“Jeremiah Toone, un antiguo miembro del reparto, era un maestro en encontrar el humor en cualquier situación.

“Era una persona muy divertida y de gran corazón, siempre dispuesto a sacar una sonrisa en cualquier lugar y en cualquier momento. La pérdida de Jeremiah se sentirá profundamente.”

Se donaron más de $190,000 dólares a una campaña de reanudación de fondos para apoyar a la familia Toone, mientras las personas pusieron peluches y flores en la casa devastada.

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