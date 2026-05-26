Concejo de Nueva York presiona a Mamdani para reincorporar a quinto bombero en camiones del FDNY

El Ayuntamiento presiona para agregar un quinto oficial bomberil a las docenas de camiones de bomberos en existencia, lo que, de acuerdo con lo que alegan los legisladores, permitirá extinguir los incendios que se propagan rápidamente.

El Concejo de la Ciudad de Nueva York exige a la administración del alcalde Zohran Mamdani que destine $91.7 millones de dólares adicionales para incrementar el personal en 86 compañías de bomberos en las zonas más concurridas y peligrosas, reanudando la lucha que se alarga desde hace años para restablecer la financiación para el “quinto hombre”.

Esta solicitud es la primera que se plantea al empezar esta semana las negociaciones presupuestarias, mientras los legisladores y el alcalde trabajan para ultimar un presupuesto antes de finales del mes de junio.

“Añadir un quinto bombero a las compañías de bomberos del FDNY reduciría el tiempo necesario para extinguir incendios, protegiendo así la vida tanto de los civiles como de los bomberos”, declaró la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, demócrata por Manhattan.

“Nuestros bomberos, que trabajan incansablemente, merecen más recursos, por lo que esta iniciativa es una de las principales prioridades del Ayuntamiento mientras trabajamos para finalizar un presupuesto para el año fiscal 2027 que beneficie y proteja a todos los neoyorquinos”.

Quien lidera esta iniciativa en el concejo es el legislador de El Bronx, Kevin Riley, quien declaró que la dotación de personal adicional es vital para el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), ya que la agencia debe lidiar con los incendios de rápida propagación provocados por las baterías de iones de litio, informó New York Post.

“Lo que el consejo está pidiendo, un quinto bombero, será de gran ayuda”, explicó. “Les permitirá actuar con mayor rapidez, especialmente en incendios relacionados con baterías de litio”.

“Hemos mantenido buenas conversaciones con el Ayuntamiento”, agregó Riley.

En la actualidad, solo 20 de los casi 200 motores cuentan con un “quinto hombre”.

El presupuesto ejecutivo de Mamdani, de $124,700 millones de dólares, que dio a conocer a inicios de este mes, no incluía esos fondos.

La cantidad de bomberos (el quinto) se redujo en 2011 bajo el mandato del entonces alcalde Michael Bloomberg, cuando los tiempos de respuesta eran casi un tercio de los actuales.

Los legisladores presionan repetidamente para que se reincorpore por completo al personal adicional a lo largo de los años.

En 2019, el entonces concejal Justin Brannan, demócrata por Brooklyn, impulsó la iniciativa que trató de presionar al exalcalde Bill de Blasio para que ampliara el programa a todo el departamento.

“Contar con un quinto bombero en una compañía de bomberos mejora drásticamente la eficacia de dicha compañía; por lo tanto, la presencia permanente de un quinto bombero en todas las compañías de bomberos de la ciudad reduciría el tiempo necesario para extinguir incendios, disminuiría las muertes y lesiones causadas por incendios y reduciría los costos generales de las bajas médicas y los daños causados ​​por incendios”, manifestaron los legisladores.

La concejala republicana por Queens, Joann Ariola, hizo otro esfuerzo en 2024.

En este sentido, el exalcalde de la ciudad, Eric Adams, fue objeto de duras críticas en su mandato por eliminar a los 20 trabajadores del departamento de bomberos, para posteriormente revertir los recortes presupuestarios.

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