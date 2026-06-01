Mauricio Pochettino se hizo viral por explicar tácticas desde una laptop en pleno partido de EE.UU. vs. Senegal

A 10 días de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá ya se respira ambiente mundialista. El entrenador Mauricio Pochettino se hizo viral en la tarde del domingo por explicar tácticas a los jugadores del USA Team desde una laptop en pleno partido.

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Durante el encuentro disputado ante Senegal en el Bank of America Stadium, el director técnico argentino aprovechó una pausa de hidratación en el minuto 24 para reunir a los jugadores y dar instrucciones utilizando una laptop en vez de una pizarra.

Las cámaras de televisión mostraron al entrenador de Estados Unidos señalando la pantalla con un dedo mientras hablaba, aparentemente mostrando los movimientos que buscaba ejecutar en el campo.

? ABD Teknik Direktörü Pochettino, su molas?nda bilgisayar? aç?p taktik verdi. pic.twitter.com/i1hgNjnaIT — A Spor (@aspor) May 31, 2026

Los jugadores, agrupados, observaron atentamente. En redes sociales la imagen se convirtió en tendencia y, posteriormente, Pochettino la explicó en rueda de prensa tras la victoria 3-2 ante los africanos.

“Los jugadores necesitan pensar, pero también necesitan ver”, dijo. Pochettino explicó que la FIFA no le ha comunicado a Estados Unidos si se permitirá el uso de computadoras portátiles durante las pausas en la Copa del Mundo.

El curioso momento también fue comentado por los jugadores Weston McKennie y Christian Pulisic. El mediocampista aseguró que cualquier momento en el que pueda ver y aprender de los movimientos en el campo es útil.

Por su parte, Pulisic expresó que era similar a lo que el equipo hace después del primer tiempo. “Es algo un poco único para nosotros. Pero eso también es lo que hacemos en el descanso: simplemente repasamos algunas cosas”, dijo.

Asimismo, afirmó que está a favor de introducir más pausas en el fútbol, ya que antes de las pausas de hidratación los partidos tenían 45 minutos seguidos, más el añadido, de acción ininterrumpida en cada tiempo.

“Creo que es algo bueno. Como que los tiempos muertos serían algo bueno en el fútbol. Siento que está bien poder reagruparse un poco”, señaló.

Estados Unidos debutará en el Mundial 2026 el 12 de junio, cuando enfrente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino inicia su camino en el Grupo D, donde también están Dinamarca y Arabia Saudita.



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