Estados Unidos vence a Senegal con goles de Dest, Pulisic y Balogun

En un vibrante compromiso disputado en el Bank of America Stadium, la selección de fútbol de los Estados Unidos derrotó 3-2 a su similar de Senegal. El encuentro sirvió como el penúltimo banco de pruebas para el director técnico argentino, Mauricio Pochettino, antes del arranque del Mundial 2026.

El combinado norteamericano dio muestras de una ofensiva letal, comandada inicialmente por el tridente de Sergiño Dest, Christian Pulisic y Ricardo Pepi, aunque volvió a evidenciar lagunas y desatenciones en la línea defensiva que generaron dolores de cabeza en el banquillo.

Desde el pitazo inicial, el conjunto estadounidense salió a proponer condiciones, presionando la salida de los africanos con una intensidad que fue aplaudida por Pochettino desde la zona técnica. Al minuto 6, una gran combinación colectiva permitió a Ricardo Pepi habilitar a Christian Pulisic, quien envió un centro preciso para que Sergiño Dest llegara a rematar al fondo de las redes, decretando el 1-0.

La inercia ganadora se mantuvo y el crédito siguió acumulándose para Pepi en la puja por ganarse un puesto en el debut ante Paraguay. Al minuto 19, nuevamente Dest y Pepi se asociaron para habilitar a Pulisic; el atacante del Milan eludió al guardameta Mory Diaw con solvencia y definió el 2-0 transitorio, rompiendo una sequía goleadora con la selección que arrastraba desde noviembre de 2024.

Tras la pausa de hidratación, Senegal equilibró las acciones de la mano de un tridente muy físico compuesto por Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye y Sadio Mané. Al minuto 43, Habib Diarra firmó una vistosa jugada individual para asistir a Sadio Mané, quien definió con calidad para recortar distancias y mandar el partido al descanso con un 2-1 en el marcador.

Para la segunda mitad, Mauricio Pochettino optó por una revolución total en su planteamiento con el objetivo de dosificar cargas, realizando múltiples modificaciones. El masivo movimiento de piezas dio frutos casi de inmediato en ataque. Al minuto 49, Malik Tillman presionó alto y robó un balón clave para servir la asistencia a Folarin Balogun, quien definió de gran manera para poner el 3-1. A pesar de los reclamos del cuadro senegalés por un presunto fuera de juego, el cuerpo arbitral convalidó la anotación.

La respuesta de los “Leones de Teranga” no tardó en llegar, explotando nuevamente las facilidades defensivas del rival. Al minuto 52, el guardameta Chris Brady, recién ingresado para custodiar el arco estadounidense, cometió un grave error dentro del área que fue aprovechado por Sadio Mané para empujar el balón y firmar su doblete de la tarde, sellando el 3-2 definitivo.

Pese a los intentos finales de Senegal por emparejar las acciones y a las intervenciones de Weston McKennie en labores de repliegue, el marcador no se movió más. Estados Unidos aprueba un examen sumamente exigente en lo físico y lo táctico, dejando sensaciones muy positivas en su volumen de juego ofensivo pero con tareas urgentes por corregir en el orden defensivo de cara a la máxima justa mundialista.

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