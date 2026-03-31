Pochettino niega negociaciones con el Real Madrid y quiere seguir con Estados Unidos

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, negó que haya negociaciones para ser entrenador del Real Madrid y su deseo es seguir con Estados Unidos.

Esto surge durante una crisis de resultados de la selección de Estados Unidos que cayó 5-2 ante Bélgica en el último partido amistoso.

“En este momento, no”, respondió Pochettino al ser consultado por posibles contactos con Real Madrid y Tottenham en una rueda de prensa previa al partido amistoso entre Estados Unidos y Portugal de este martes en Atlanta.

La selección de Bélgica dejó en evidencia este sábado a la de Estados Unidos, entrenada por el argentino Mauricio Pochettino, al arrollarla por 5-2 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Justo cuando faltan menos de tres meses para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses de la mano con México y Canadá.

El estreno de la camiseta que Estados Unidos llevará en el Mundial no pudo ser peor para los hombres de Pochettino, dominados en el juego y en el marcador por la Bélgica del francés Rudi García.

🗣️ Mauricio Pochettino asked on links with Spurs and Real Madrid.



“No talks. We are very very focused here on the World Cup.



“Everyone knows that I have a commitment with the national team here. It’s not the point to talk about the future.



“No one approached me. But who knows… — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 30, 2026

Mauricio Pochettino no cierra puertas a seguir con Estados Unidos

El argentino, cuyo contrato con Estados Unidos termina después del Mundial, también abrió la puerta a seguir en el banquillo del combinado nacional.

“Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está contenta?”, aseguró Pochettino.

“Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos”, añadió.

Desde que Mauricio Pochettino tomó el cargo de entrenador de Estados Unidos tiene récord de 14 victorias, 1 empate y 8 derrotas en 23 partidos.

Aunque en esas derrotas está la caída en semifinales ante Panamá en la Concacaf Nations League, derrota en el partido por el tercer lugar ante Canadá y la derrota ante México en la final de la Copa Oro.

Este martes cerrará la preparación de la última fecha FIFA con el partido amistoso ante Portugal de Roberto Martínez.

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