Mauricio Pochettino sobre ausencia de Diego Luna: “A mí también me tocó quedar fuera del Mundial”

Las especulaciones terminaron por confirmarse y se hicieron realidad de la peor manera para Diego Luna. El delantero de raíces mexicanas quedó fuera de la lista de Mauricio Pochettino para el Mundial 2026 con la selección de Estados Unidos.

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Durante la presentación oficial en Nueva York, el técnico argentino quiso mostrar empatía al hablar de algunas ausencias, entre ellas la de Luna.

Pochettino evitó explicar caso por caso, pero sí recordó que él también vivió la frustración de quedarse fuera de una Copa del Mundo cuando era jugador.

“He vivido ese dolor”, dijo, al mencionar aquella experiencia personal. Agregó que entiende “la decepción y la frustración” de quienes no fueron convocados.

Mauricio Pochettino se quedó fuera del Mundial 2002, el que se disputó en Corea y Japón. El DT Marcelo Bielsa no lo incluyó en la lista final de Argentina, pese a que el defensor había sido parte del proceso clasificatorio.

Por su parte, Pochettino insistió en que la lista final de Estados Unidos no se definió solo por talento individual, sino por equilibrio, roles y funcionamiento colectivo. “No siempre eliges a los mejores nombres; eliges al equipo correcto”, afirmó.

Mauricio Pochettino incluso explicó que optó por enviar correos electrónicos y no hacer llamadas a los jugadores que quedaron fuera de la lista del Mundial.

El técnico argentino recordó que, cuando a él le tocó vivir esa misma situación como futbolista, prefería no recibir una llamada del entrenador.

Por eso, dijo, eligió un método que consideró más respetuoso y menos invasivo para comunicar una noticia tan dura.

“When I didn’t make the roster, I didn’t want the coach to call me.”



Mauricio Pochettino explains why he chose email over calls for #USMNT players who didn’t make the roster 📱 pic.twitter.com/DbJxKlLJqA — Golazo America (@GolazoAmerica) May 26, 2026

Estados Unidos debutará en el Mundial el 12 de junio, cuando enfrente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El equipo de Mauricio Pochettino abrirá su camino en el Grupo D un día después del partido inaugural, entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.



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