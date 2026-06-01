Metrorito sobre Nueva Inglaterra provocó estruendo que sacudió zonas de la región, afirma la NASA

Un meteorito cruzó la atmósfera a alta velocidad el sábado, lo que provocó un fuerte estruendo y vibraciones terrestres que alertaron a los habitantes de la región de Nueva Inglaterra, con el reporte de la caída de fragmentos minerales directamente en aguas costeras, aunque sin causar daños estructurales ni heridos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) rastreó el trayecto del cuerpo celeste. Los instrumentos de medición indicaron que el objeto ingresó al espacio aéreo a las 2:06 p.m. (hora local), desplazándose a una velocidad calculada de 75,000 mph.

“El meteorito parece haberse fragmentado a una altitud de 64 kilómetros sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de Nuevo Hampshire. Se estima que la energía liberada durante la fragmentación equivale a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica el fuerte ruido”, apuntó el organismo.

Entretanto, un portavoz de la NASA descartó vínculos con lluvias de estrellas activas, confirmando que se trató de un elemento natural aislado y no de restos de basura espacial o satélites desorbitados. La institución científica detalló en una actualización posterior que “se trató de un bólido diurno que produjo” fragmentos de meteorito que cayeron “en medio de la bahía de Cape Cod”, informó ABC News.

Reportes de las autoridades locales

Los llamados de alerta y las grabaciones de los ciudadanos movilizaron a los cuerpos de seguridad de Massachusetts durante la tarde. El Departamento de Policía de Watertown comunicó las primeras impresiones de la jornada.

“Estamos recibiendo numerosos informes de residentes que afirman haber escuchado un fuerte estruendo. Se escuchó en la parte oriental del estado. Se desconoce el origen y, por el momento, no hay informes de peligros”, indicaron las autoridades de Watertown.

Por su parte, la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts ratificó la existencia de notificaciones ciudadanas que describían “un fuerte estruendo y temblores en el suelo”. El organismo estatal determinó que la seguridad de la población nunca estuvo comprometida y que ninguna estación de bomberos o policía recibió solicitudes de auxilio vinculadas directas con el suceso.

Explicación científica del fenómeno

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) intervino el sábado por la noche para esclarecer el origen acústico del evento. Los analistas determinaron que la detonación aérea correspondió a un bólido en fase de ruptura. La entidad técnica diferenció este hecho de los movimientos tectónicos habituales:

“A diferencia de los terremotos, que se producen en lugares específicos de la Tierra, los estampidos sónicos se producen a lo largo de una trayectoria lineal en la atmósfera”, señaló la agencia.

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