Astronautas del Apollo 17 reportaron misteriosas luces mientras viajaban a la Luna en 1972: “Parecía el 4 de julio”

La reciente desclasificación de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados contienen antiguos registros de misiones espaciales de la NASA, entre ellos las conversaciones de la tripulación del Apollo 17, cuyos astronautas reportaron misteriosas luces, destellos y objetos brillantes mientras viajaban hacia la Luna en diciembre de 1972.

Los documentos, publicados por el Departamento de Guerra de Estados Unidos como parte del nuevo portal oficial war.gov/ufo, incluyen transcripciones que durante décadas alimentaron especulaciones sobre posibles encuentros inexplicables en el espacio.

La desclasificación forma parte de una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump, quien en febrero anunció un proceso de “máxima transparencia” sobre archivos relacionados con ovnis y fenómenos aéreos no identificados.

El catálogo inicial contiene 162 documentos, fotos y videos recopilados por distintas agencias estadounidenses, incluida la NASA.

Entre los archivos que más atención han generado se encuentra la transcripción de Apollo 17, la última misión tripulada a la Luna, comandada por Eugene Cernan junto a Ronald Evans y Harrison Schmitt.

“Parece el 4 de julio”

Durante las primeras horas del vuelo, los astronautas comenzaron a reportar la presencia de partículas y fragmentos brillantes alrededor de la nave.

En una de las conversaciones con el centro de control en Houston, Ronald Evans describió que observaban “partículas muy brillantes” flotando cerca de la nave tras una maniobra espacial.

Poco después, Harrison Schmitt afirmó que desde su ventana podía verse “todo un montón de grandes objetos brillantes”, comparando la escena con “el 4 de julio”.

Los astronautas detallaron que algunos de esos fragmentos tenían formas “irregulares” y “angulares”, mientras giraban lentamente en el vacío espacial.

La tripulación intentó identificar qué eran exactamente aquellos objetos. En un momento de la conversación, Evans sugirió que podrían ser trozos de hielo o pintura desprendidos del cohete Saturno V, especialmente de la etapa S-IVB, aunque reconoció que solo era una “suposición”.

Más adelante, Eugene Cernan describió que los fragmentos parecían “partículas planas” y “escamosas”, algunas de hasta seis pulgadas de tamaño, las cuales emitían destellos constantes mientras se alejaban lentamente de la nave.

Los “flashers” que desconcertaron a la tripulación

Horas después, los astronautas comenzaron a hablar de luces distantes que parecían moverse de forma rítmica y controlada. Cernan informó a Houston que observaba un “objeto brillante” que parpadeaba de manera regular y que claramente no parecía una partícula cercana.

“Es algo físico en la distancia”, afirmó el comandante del Apollo 17 durante la transmisión.

El astronauta explicó que el objeto emitía dos destellos distintos: uno muy brillante y otro más tenue, repitiéndose en un patrón constante. La tripulación incluso ayudó al centro de control a intentar localizar el fenómeno utilizando referencias visuales y coordenadas respecto a la orientación de la nave espacial.

Aunque en varios momentos los astronautas sugirieron que las luces podrían corresponder a partes del cohete S-IVB o paneles desprendidos, también admitieron que llevaban casi 24 horas observándolas sin haber logrado identificarlas plenamente.

En otra comunicación, Cernan indicó que incluso habían detectado “dos de esos flashers” separados entre sí y con patrones luminosos similares.

Destellos durante el sueño

Uno de los fragmentos más llamativos de la transcripción aparece cuando Eugene Cernan relató extraños destellos observados mientras intentaba dormir. El astronauta dijo que vio una luz extremadamente brillante “como el faro de un tren” que apareció repentinamente frente a sus ojos.

Según explicó, también observó otros flashes que iluminaban periféricamente el horizonte de la cabina.

“No tengo duda de que están ahí”, afirmó posteriormente.

La NASA históricamente relacionó este tipo de fenómenos con rayos cósmicos que impactaban la retina de los astronautas.

Un misterioso destello sobre la Luna

Otro episodio contenido en los archivos ocurrió cuando la tripulación ya orbitaba cerca de la superficie lunar. Mientras observaba la región de Grimaldi, Harrison Schmitt reportó haber visto “un flash sobre la superficie lunar”.

El astronauta describió el fenómeno como “un pequeño destello brillante” cerca de un cráter ubicado al norte de Grimaldi y sugirió que Houston verificara si los sismómetros lunares habían detectado algún impacto.

La observación coincidía con teorías de impactos de meteoritos sobre la superficie lunar capaces de producir breves emisiones luminosas visibles desde órbita.

El Departamento de Guerra aseguró que seguirá publicando archivos adicionales de manera progresiva, mientras que el secretario Pete Hegseth afirmó que estos registros permanecieron ocultos durante décadas pese al interés público.

La iniciativa también involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el FBI, el Departamento de Energía y la NASA. La controversia resurgió después de que Barack Obama reconociera recientemente que existen fenómenos aéreos que no han podido explicarse completamente, aunque aclaró que nunca tuvo pruebas directas de contacto extraterrestre.

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