Idris Elba recibe el título de caballero de manos del rey Carlos III

El actor Idris Elba recibió el título de caballero de la Orden del Imperio Británico por parte del rey Carlos III este martes en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor, en Reino Unido.

El actor, activista y músico recibió esta importante distinción por sus servicios a la juventud y la prevención de la delincuencia. En la ceremonia, el rey Carlos III tocó con la espada los hombros del actor y la imagen quedó inmortalizada en una publicación en redes sociales.

“Estamos agradecidos. El trabajo continúa”, escribió Elba en respuesta a la publicación de la familia real.

Idris Elba asistió a la ceremonia acompañado de su esposa Sabrina Elba, con quien se fotografió caminando por los jardines del castillo mientras lucía su medalla de honor. El reconocimiento al actor fue anunciado a finales de 2025, cuando fue incluido por el monarca en la tradicional lista de honores de Año Nuevo.

“Recibo este honor en nombre de los numerosos jóvenes cuyo talento, ambición y resiliencia han impulsado la labor de la Fundación Elba Hope. Espero que podamos hacer más para hacer visible la importancia del apoyo continuo y práctico a los jóvenes y la responsabilidad que todos compartimos de ayudarlos a encontrar una alternativa a la violencia”, señaló el actor en una declaración tras ser galardonado.

El actor de “The Wire” encabezó la lista de 68 personas distinguidas durante la ceremonia de honores. El actor fue reconocido por su trabajo en favor de la juventud a través de la Elba Hope Foundation, organización que fundó en 2022 con el objetivo de empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.

Idris Elba trabaja con organizaciones benéficas desde hace años para combatir los delitos con arma blanca entre adolescentes en el Reino Unido.

El reconocido actor ha tenido un vínculo muy cercano con la familia real británica, ya que gracias a una beca de la fundación del entonces príncipe Carlos III —hoy conocida como King’s Trust— pudo estudiar en la Escuela Nacional de Teatro Musical (NYMT), lo que impulsó su carrera actoral. Además, en otoño de este año estrenará un documental producido junto al rey Carlos III para conmemorar los 50 años de dicha institución.

Sigue leyendo:

·Idris Elba aclaró rumores sobre ser el próximo James Bond: “Nunca he estado en la contienda”

·Idris Elba puso en peligro su vida por intervenir en una discusión

·Idris Elba subraya el ‘trauma psicológico’ derivado del coronavirus