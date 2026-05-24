Idris Elba aclaró rumores sobre ser el próximo James Bond: “Nunca he estado en la contienda”

El actor Idris Elba aclaró que nunca estuvo en la carrera para interpretar a James Bond en la próxima película de la franquicia, a pesar de los rumores que han circulado al respecto.

Durante el estreno de su nueva película, Masters of the Universe, en Los Ángeles, Elba habló puntualmente sobre estas especulaciones.

“Mi nombre no va a ser descartado, ni hablar. Están buscando a alguien más joven. Y les deseo toda la suerte del mundo. ¡Estoy deseando que llegue! Va a ser increíble. Sinceramente, nunca he estado en la contienda. De hecho, ni siquiera estuve en la carrera desde el principio”, respondió Elba a PEOPLE.

Esta no es la primera vez que Idris Elba se pronuncia con respecto a los rumores de que interpretará el codiciado papel del próximo agente 007.

En 2023, durante su aparición en el podcast Smartless, Idris Elba dijo que se sintió halagado de que su nombre hubiese surgido como posible elegido para interpretar a James Bond, incluso lo comparó con ser elegido como el “hombre más sexy del mundo”, título que le otorgó la revista PEOPLE en 2018.

“Pero que me pidieran que fuera James Bond fue como decir: ‘Vale, has alcanzado la cima'”, continuó Elba.

Sin embargo, el actor aseguró que le incomodó que en algunas partes del mundo la conversación girara en torno a la raza.

“En esencia, fue un gran halago que en todos los rincones del mundo —salvo en algunos, de los que no hablaremos— se alegraran de que me tuvieran en cuenta. Quienes no estaban contentos con la idea lo convirtieron todo en algo repugnante y desagradable, porque se convirtió en una cuestión racial. Se convirtió en un sinsentido, y yo fui quien sufrió las consecuencias”, dijo el actor en ese momento.

El rumor surgió cuando la ejecutiva de Sony Pictures, Amy Pascal, reveló en un correo electrónico filtrado en 2014 que creía que “Idris debería ser el próximo Bond”.

El último actor en interpretar a James Bond fue Daniel Craig, cuya última película de la franquicia fue Sin tiempo para morir (2021). Otros actores que han interpretado a 007 son Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

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