Idris Elba fue nombrado con el título de “caballero” del Reino Unido

El actor británico Idris Elba ha sido galardonado con el título de ‘caballero’ (sir) al recibir la Medalla del Imperio Británico. Esta distinción es uno de los reconocimientos anunciados en los honores de Año Nuevo anunciados este martes por el gobierno británico.

Idris Elba, conocido sobre todo por su papel del inspector jefe John Luther en la serie policíaca de la BBC, fue reconocido por por sus iniciativas para reducir la violencia entre los jóvenes con armas blancas.

“Recibo este honor en nombre de los numerosos jóvenes cuyo talento, ambición y resiliencia han impulsado la labor de la Fundación Elba Hope. Espero que podamos hacer más para hacer visible la importancia del apoyo continuo y práctico a los jóvenes y la responsabilidad que todos compartimos de ayudarlos a encontrar una alternativa a la violencia”, señaló el actor en una declaración tras ser galardonado.

Elba forma parte de la iniciativa conocida como «No detengas tu futuro», la cual trabaja con organizaciones para erradicar los delitos con arma blanca entre adolescentes. También estableció la fundación ‘Elba Hope’ con su esposa, Sabrina Dhowre Elba, para empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.

Otra de las homenajeadas es la actriz y cantante Cynthia Erivo, protagonista de ‘Wicked’, quien recibirá el homenaje MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico) por su aporte en el ámbito de la música y el drama.

“Es un honor que nunca pensé que sucedería. Espero que esto demuestre que me preocupo profundamente por este trabajo y que seguiré haciéndolo lo mejor que pueda”, dijo Erivo a la BBC tras conocer su reconocimiento.

Otros de los reconocidos por la realeza británica fueron los patinadores sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean encabezan la lista de Honores de Año Nuevo, con los títulos de ‘dama’ para la primera y la de ‘caballero’ para el segundo, por su contribución al deporte tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984.

La entrenadora de la selección femenina de fútbol, Sarina Wiegan, también ha recibido el título de ‘dama honorífica’ tras conseguir que el equipo ganara los títulos europeos en 2022 y 2025.

Estos galardones, que concede el rey a partir de las recomendaciones del Gobierno, serán entregados más adelante por el jefe de Estado.

