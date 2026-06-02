Los Ángeles buscará definir este martes a su alcalde en las elecciones primarias

Los Ángeles votará este martes en unas elecciones primarias cruciales para decidir quién ocupará la alcaldía en la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Un total de 14 candidatos compiten en una contienda marcada por la gestión de crisis recientes y el debate sobre los servicios públicos locales.

Sin embargo, las encuestas destacan a tres figuras principales: Karen Bass, Nithya Raman y Spencer Pratt, quien figura como independiente.

Bass, quien es la actual alcaldesa en funciones, busca la reelección apoyada en su trayectoria como expresidenta de la Asamblea Estatal de California y excongresista demócrata, mientras que la concejala Raman compite desde el flanco progresista. Fue miembro del consejo municipal desde 2020, y resalta como urbanista con estudios en Harvard y el MIT.

Entretanto, el tercer favorito se trata Spencer Pratt, que se presenta como un candidato ajeno al sistema político tradicional, pese a estar registrado en el Partido Republicano. Es conocido inicialmente por su participación en el programa de telerrealidad “The Hills”, informó ABC News.

Incendios y vivienda centran el debate electoral

El desarrollo de la campaña electoral ha girado en torno a problemáticas críticas para el sur de California, y el foco principal de los candidatos está en los planes de recuperación tras los destructivos incendios forestales de Los Ángeles ocurridos en 2025.

A la emergencia ambiental se suman la persistente crisis de la falta de vivienda y las políticas de coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De hecho, Pratt afirmó que su decisión de postularse nació directamente tras perder su casa en el incendio de Palisades.

Estas elecciones primarias se caracterizan por ser apartidistas, lo que significa que los candidatos no representan formalmente a las organizaciones políticas en la boleta, a pesar de sus afiliaciones personales.

Los votantes disponen de centros electorales en toda la ciudad para emitir su sufragio durante la jornada del martes. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en esta ronda, los dos más votados se enfrentarán directamente en los comicios generales.

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