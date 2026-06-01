Gobierno de Trump podría frenar fondo de $1,800 millones tras fallo judicial y rechazo de republicanos

La administración del presidente Donald Trump dio indicios este lunes de que podría abandonar la creación de un fondo de $1,800 millones de dólares impulsado por el Departamento de Justicia, una iniciativa presentada para compensar a personas consideradas víctimas de persecución política.

El posible retroceso se produce después de que varios senadores republicanos expresaran su oposición al plan y amenazaran con unirse a los demócratas para bloquearlo. Según declaró la semana pasada el senador Ted Cruz, aproximadamente la mitad de los republicanos del Senado estaban dispuestos a votar junto a la oposición para restringir o eliminar el fondo, informó NBC News.

La Justicia señaló que acatará la orden judicial emitida el viernes por un juez federal que suspendió temporalmente nuevas acciones relacionadas con el programa, aunque manifestó su desacuerdo con la decisión.

La medida judicial no canceló definitivamente el fondo, sino que paralizó su implementación mientras el tribunal evalúa los argumentos de las partes. Una audiencia sobre el caso está prevista para el 12 de junio.

The Department of Justice disagrees strongly with the decision on the Anti-Weaponization Fund put forth by the United States District Court Judge in the Eastern District of Virginia, wherein the Court stated that, under no circumstances, may the Department of Justice proceed with? — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 1, 2026

La orden fue emitida tras una demanda presentada en Virginia por un exfiscal despedido por la administración Trump y otros demandantes.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de la organización Democracy Forward, que lidera la acción legal, afirmó que abandonar el proyecto representaría una “gran victoria”, aunque aseguró que continuarán litigando hasta que exista una garantía de que la iniciativa no será retomada.

El debate sobre el fondo también ha impactado las negociaciones republicanas en el Congreso para aprobar un proyecto de reconciliación presupuestaria destinado a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump.

Las diferencias en torno al fondo contribuyeron a frenar el avance de esa legislación antes del receso por el Día de los Caídos, señaló NBC News.

Los demócratas dijeron que seguirán impulsando medidas para impedir que el programa sea restablecido en el futuro. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que si la administración realmente abandona el plan, no debería tener inconvenientes en prohibirlo mediante una ley.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró que la mejor solución sería que el propio gobierno decidiera cerrar definitivamente el programa, aunque evitó pronunciarse sobre si respaldaría una legislación específica para bloquearlo.

De acuerdo con declaraciones de Cruz recogidas por NBC News, varios senadores criticaron el proyecto durante una reunión privada con el fiscal general interino Todd Blanche el pasado 21 de mayo. El senador texano afirmó que algunos legisladores llegaron a comparar la propuesta con un caso de tráfico de influencias y advirtieron que votarían junto a los demócratas para impedir su avance.

Actualmente, los republicanos controlan el Senado con una mayoría de 53 escaños frente a 47 demócratas, mientras que en la Cámara de Representantes mantienen una ventaja más estrecha de 217 a 212.

Además de la demanda que provocó la suspensión temporal del fondo, existen al menos otros tres procesos judiciales relacionados con la iniciativa. Entre ellos figura una acción presentada por dos agentes que participaron en la protección del Capitolio durante los sucesos del 6 de enero de 2021.

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