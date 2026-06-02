Mujer sobrevive a meningitis bacteriana tras ser confundida con un resfriado y enfrenta secuelas graves

Nicola “Nicky” Hillier, de 50 años, fue encontrada casi sin vida en su domicilio luego de que un caso no diagnosticado de meningitis bacteriana se complicara. Inicialmente pensó que se trataba de un resfriado y tomó analgésicos de venta libre, pero sus síntomas empeoraron, incluyendo fiebre prolongada, fatiga extrema y sudores nocturnos.

Según su hermana Amanda Hall, Hillier llamó a una línea de emergencias a principios de marzo buscando atención médica.

Al inicio le recomendaron paracetamol

“Me siento muy mal, tengo fiebre desde hace cinco días, sudo tanto que tengo que cambiarme el pijama cada dos horas, no puedo levantarme de la cama, tengo un fuerte dolor de cabeza, he estado enferma y tengo tos”, informó Hillier al personal.

Al no conseguir cita, le indicaron comprar paracetamol, a lo que respondió que ni siquiera podía levantarse.

A la mañana siguiente, Hillier no asistió a su trabajo en Recursos Humanos, por lo que el encargado de la empresa se puso en contacto con su familia.

Resultó con meningitis

Al que llamaron fue a su exmarido entró a la vivienda y la encontró tirada en el piso, apenas respirando. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde se confirmó que padecía neumonía por estreptococo que se extendió a la médula espinal y al cerebro, provocando meningitis.

Hillier fue conectada a un respirador y permaneció en coma inducido hasta el 21 de marzo pasado. Tras su recuperación, enfrenta secuelas graves: sordera bilateral, pérdida parcial de visión y dificultades para caminar y realizar actividades cotidianas.

La familia ha iniciado una campaña de GoFundMe para cubrir gastos médicos y apoyo en prestaciones por discapacidad y vivienda.

Amanda Hall relató que su hermana actualmente “vive en su habitación y simplemente sobrelleva la situación. Ha sido absolutamente impactante para todos”.

Hillier, a través de la recaudación de fondos, agradeció la generosidad de quienes han contribuido, destacando la ayuda recibida de personas que ni siquiera conocía.

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