Trump nombra a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional en sustitución de Tulsi Gabbard

El presidente Donald Trump anunció el nombramiento de Bill Pulte como nuevo director interino de Inteligencia Nacional en reemplazo de Tulsi Gabbard.

“Designo al Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y Presidente de Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, para que se desempeñe como Director Interino de Inteligencia Nacional”, declaró Trump a través de su plataforma de Truth Social.

Asimismo, el republicano añadió que el funcionario cuenta con una vasta experiencia en la gestión de los asuntos más sensibles de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y la administración de más de $10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac.

El reciente movimiento se produce luego de que la Casa Blanca contemplara previamente a Aaron Lukas para la vacante, y en sustitución de Tulsi Gabbard, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 22 de mayo con el fin de atender la salud de su esposo, diagnosticado con cáncer de huesos. Sin embargo, su salida formal se hará efectiva el próximo 30 de junio, reseñó EFE.

Carrera de Pulte y proceso de ratificación en el Senado

En su rol previo, el funcionario solicitó al Departamento de Justicia una investigación formal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, bajo el argumento de presuntas anomalías en solicitudes hipotecarias, un trámite que causó inconformidad interna en la institución por falta de soportes.

Asimismo, se le recuerda a Pulte por un altercado verbal ocurrido en septiembre de 2025 con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la ciudad de Washington.

Para que la designación adquiera un carácter permanente, el estatuto legal de los Estados Unidos establece que el presidente Trump debe formalizar la nominación ante el Poder Legislativo. Posteriormente, el relevo definitivo de la Dirección de Inteligencia Nacional requerirá la votación y aprobación por parte del Senado.

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