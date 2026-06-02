Trump nomina a Nate Morris como embajador en Colombia en pleno clima electoral

El presidente Donald Trump nominó al empresario Nate Morris para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en Colombia, decisión que se produce un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país sudamericano.

Morris, quien es un exsenador republicano por Kentucky y miembro del movimiento MAGA, deberá recibir primero el visto bueno del Senado. En noviembre abandonó su carrera para volver a la cámara alta el próximo noviembre tras conocerse su posible nombramiento diplomático.

La decisión presidencial ocurre después de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado rechazara en febrero a Daniel Newlin, el primer candidato propuesto, quien no entregó sus papeles a tiempo y su perfil generó dudas por sus negocios legales en Medellín, pues la Convención de Viena prohíbe a los diplomáticos tener empresas privadas en los países donde trabajan.

Segunda vuelta electoral en un ambiente tenso

La postulación de Morris coincide con los recientes resultados de las votaciones del domingo, luego de que el candidato Abelardo De la Espriella logró el 44% de los votos y derrotara al izquierdista Iván Cepeda, quien obtuvo el 41%, por lo quie pasarán a segunda vuelta.

En consecuencia de los resultados, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó los resultados oficiales del conteo. Sin embargo, Cepeda se distanció de esa postura al explicar que no hallaron pruebas de fallas para dudar del resultado. Entretanto, De la Espriella criticó la actitud del mandatario y pidió defender la democracia “por la razón o por la fuerza”.

Respaldo de Estados Unidos al voto libre

Ante las quejas del mandatario colombiano sobre el conteo, el gobierno norteamericano fijó su posición, y se mantiene a la expectativa por los resultados.

“Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país”, declaró un portavoz del Departamento de Estado, en declaraciones recogidas por EFE.

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