Acompañando a las familias en la crisis y la Recuperación

En las primeras horas del 5 de mayo, un incendio de rápida propagación arrasó un edificio residencial de seis pisos en la calle Dyckman, en el vecindario de Inwood en Manhattan, cobrando la vida de tres residentes, dejando varios heridos y desplazando a más de 100 personas. De un momento a otro, muchas familias perdieron sus hogares, pertenencias, medicamentos y documentos importantes, enfrentando una situación de dolor e incertidumbre inimaginable.

En cuestión de horas, Caridades Católicas de Nueva York ya se encontraba en el lugar junto a socorristas, agencias de la ciudad, parroquias y organizaciones comunitarias para comenzar a asistir a los residentes afectados.

“Cuando llegué a la escena, quedó claro de inmediato que era una situación muy seria y abrumadora,” expresó Nancy Cabrera, supervisora del Departamento de Manejo de Casos de Caridades Católicas de Nueva York. “Las familias estaban visiblemente angustiadas. Muchas personas habían salido huyendo sin nada y permanecían afuera tratando de entender qué ocurriría después.”

Nancy recordó haber conocido a una mujer que escapó prácticamente sin pertenencias.

“Estaba usando una servilleta para recogerse el cabello porque no tenía ni una liga,” dijo Nancy. “Encontré una en mi cartera y se la di. Parece algo pequeño, pero momentos así nos recuerdan lo rápido que una persona puede perderlo todo.”

Las familias fueron ubicadas temporalmente en hoteles por medio de la Cruz Roja Americana, mientras Caridades Católicas de Nueva York coordinaba esfuerzos con agencias de la ciudad, funcionarios electos y organizaciones locales para evaluar las necesidades de los residentes.

“Estuvimos allí desde la mañana siguiente, hablando directamente con los residentes y con las agencias de la ciudad para entender dónde estaban alojadas las familias y qué apoyo necesitaban,” explicó Michele Rodriguez, directora de la División de Centros Comunitarios de Caridades Católicas de Nueva York. “Nuestro objetivo no es solamente responder en el momento de la emergencia, sino acompañar a las familias a largo plazo y ayudarlas a recuperar una vivienda segura y estable.”

Ese acompañamiento incluye ayudar a reemplazar documentos de identificación, reconectar a las familias con servicios médicos y de salud mental, orientarlas en el sistema de vivienda y ofrecer apoyo continuo mediante el manejo de casos.

“La gente necesita que alguien camine a su lado durante una crisis como esta,” añadió Nancy. “Cuando una persona escucha que eres trabajadora social o manejadora de casos, siente esperanza.”

Las parroquias también desempeñaron un papel esencial en la respuesta comunitaria.

“En momentos de crisis, las parroquias se convierten en lugares de consuelo y acompañamiento,” expresó Gonzalo Alvarado Zavala, coordinador de Participación Parroquial de Caridades Católicas de Nueva York. “Parroquias como Our Lady Queen of Martyrs y Holy Trinity Episcopal Church abrieron sus puertas inmediatamente y movilizaron voluntarios para apoyar a las familias.”

Mientras las familias continúan su transición hacia viviendas temporeras, Caridades Católicas de Nueva York mantiene su compromiso de acompañarlas más allá de la emergencia inmediata.

“No queremos estar presentes solamente cuando ocurre el incendio y luego desaparecer,” afirmó Michele. “Queremos que las familias sepan que son una parte importante de esta comunidad y que merecen un hogar seguro y permanente.”

Caridades Católicas de Nueva York continúa asistiendo a las víctimas de este incendio mientras las familias trabajan para reconstruir sus vidas.