EE.UU. afirma haber interceptado misiles iraníes y atacado una base militar

El ejército de Estados Unidos aseguró este martes que interceptó misiles balísticos y drones lanzados desde Irán contra objetivos en la región, mientras respondía con ataques contra una instalación militar iraní en la isla de Qeshm en lo que describió como una operación de autodefensa.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ninguno de los proyectiles iraníes logró alcanzar sus objetivos. El mando militar indicó que dos misiles dirigidos hacia Kuwait se desintegraron antes de impactar y que otros tres, lanzados contra Baréin, fueron derribados por sistemas de defensa estadounidenses y bareiníes.

La respuesta de Washington incluyó un ataque contra una estación de control terrestre militar ubicada en la isla iraní de Qeshm, aunque las autoridades no precisaron la magnitud de los daños causados en esa instalación.

Además de los misiles, las fuerzas estadounidenses informaron que neutralizaron varios drones de ataque que, según su versión, se dirigían hacia embarcaciones civiles que navegaban por aguas de la región.

El CENTCOM afirmó que no se registraron víctimas ni impactos exitosos durante el incidente y aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

“Las fuerzas permanecen vigilantes y preparadas para responder a cualquier amenaza adicional”, señaló el comando militar en su comunicado.

Tensión creciente alrededor del estrecho de Ormuz

El episodio ocurre en medio de la campaña de presión que Washington mantiene sobre Teherán desde abril, cuando la Administración de Donald Trump ordenó bloquear el tráfico marítimo vinculado a puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de esas operaciones, el ejército estadounidense asegura haber inutilizado seis buques mercantes y desviado otros 122 barcos que intentaban transitar por la zona.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió el viernes, cuando fuerzas estadounidenses inmovilizaron una embarcación con bandera de Gambia después de que ignorara repetidas advertencias.

Según el CENTCOM, en esa operación se utilizó un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque para detener su avance.

Negociaciones estancadas

La nueva confrontación se produce mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan otro momento de incertidumbre.

Durante el fin de semana surgieron expectativas sobre un posible acuerdo preliminar para reabrir el estrecho de Ormuz, pero las negociaciones volvieron a frenarse en los últimos días.

El cierre de ese corredor marítimo se ha prolongado por más de tres meses y ha tenido repercusiones en los mercados internacionales de energía, debido a que aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo suele transitar por esa vía estratégica.

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