Mundial 2026: un chef Michelin presentará un menú de 13 platos inspirados en Brasil

El Mundial 2026 comenzará el 13 de junio en Nueva York con un partido emblemático: Brasil vs. Marruecos. Con motivo de este evento, el chef brasileño de dos estrellas Michelin, Rafa Costa e Silva, se unirá al chef Franco Sampogna en el restaurante Frevo para presentar un menú de degustación inolvidable, diseñado por el reconocido restaurante Lasai.

Con los ojos puestos en la justa deportiva, no hay detalles que se escapen, y es que un chef con dos estrellas Michelin viaja desde Río de Janeiro directamente al restaurante Frevo para presentar un menú exclusivo de 13 platos de degustación.

El apoyo de la fanaticada del pentacampeón de la copa se manifiesta hasta en los detalles culinarios. Se trata de una propuesta diseñada por el restaurante Lasai, ubicado en el puesto n.º 28 de los mejores restaurantes del mundo, que se apodera de la cocina secreta de Frevo en Greenwich Village.

Para disfrutar de estas exquisiteces, la dupla propone un pop-up exclusivo de dos noches por $395 para el mes de junio.

Ingredientes y tradición en la barra gastronómica

El menú de 13 platos tendrá como estrellas ingredientes frescos, una de las características de Lasai, en especial:

Mariscos

Corazón de palma

Yuca

Chayote

Guayaba

Mientras tanto, el toque de Frevo lo aportará el chef Franco Sampogna, centrado en las salsas contemporáneas para realzar cada bocado.

¿Quién será el encargado de hacer los platos de degustación? El reconocido chef Rafa Costa e Silva, quien, según los expertos de Secret NYC, construirá una experiencia gastronómica íntima al estilo de una barra.

Durante dos noches, trabajará en equipo con el chef Franco Sampogna. Ambos tomarán la cocina secreta de Frevo para ofrecer una experiencia única llena de tradiciones y herencia, ya que ambos son de nacionalidad brasileña.

El chef Rafa Costa e Silva ha manifestado la importancia del evento mundialista. «Volver ahora en junio, durante la temporada del Mundial en EE. UU., para una colaboración con Franco es muy especial para mí».

La movida gastronómica en Nueva York cobró vida con el Mundial 2026, en donde restaurantes y cadenas de comida rápida han anunciado ofertas, menús y artículos coleccionables hasta la final de la justa deportiva.

Recordemos que la alcaldía de la ciudad anunció el programa Five Borough Winners Special, disponible del 11 de junio al 19 de julio de 2026 con menús exclusivos a $26 dólares en más de 600 locales que se han inscrito.

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