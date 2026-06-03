McDonald’s lanza un menú mundialista con vasos de Beckham, Lamine Yamal y peluches Squishmallows

Un menú temático, una cajita feliz con sorpresa y los vasos coleccionables en honor a la Copa Mundial de la FIFA 26™ son el plato fuerte que McDonald’s acaba de lanzar a nivel global para este verano. Todo estará disponible por tiempo limitado.

Como cada temporada, la gigante de las hamburguesas lanza campañas que se convierten en tendencias, pues están totalmente alineadas con los deseos de los consumidores y las necesidades del mercado. Por supuesto, el Mundial de 2026 no iba a ser la excepción.

Coleccionables que desatan la pasión futbolera

La campaña cuenta con la participación de astros del fútbol como conos del fútbol: Christian Pulisic, David Beckham, Ronaldinho Gaucho, Thierry Henry, Son Heung-Min, Lamine Yamal, Alphonso Davies y Santiago Giménez. Crédito: Mc Donalds | Cortesía

Uno de los mayores atractivos de los productos de este verano es el menú Big Mac, a partir del 4 de junio, y los artículos coleccionables de futbolistas mundialmente reconocidos. Con la compra de cada menú, se entregará uno de los nueve vasos coleccionables con íconos del fútbol como Christian Pulisic, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Son Heung-Min, Lamine Yamal, Alphonso Davies, Santiago Giménez y la leyenda de la casa, Grimace.

Además, una nueva Cajita Feliz entra en el “juego” a partir del 9 de junio. En esta oportunidad, llegará con 23 peluches Squishmallows™ de regalo, que incluyen a las mascotas de la Copa Mundial representando a los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Los compradores de la Cajita Feliz también tendrán la oportunidad de disfrutar de un juego digital exclusivo mediante el escaneo de un código especial.

¿Qué trae el menú mundialista?

Para los futuros aficionados al fútbol, ​​cada pedido de la Happy Meal™ de la Copa Mundial de la FIFA 26™ incluye uno de los 23 peluches Squishmallows™, incluidas las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Crédito: Mc Donalds | Cortesía

Las dos opciones principales del menú incluyen a elegir:

Una Big Mac®

10 piezas de Chicken McNuggets®

Ambas opciones vienen acompañadas por la salsa Big Mac de empaque dorado de edición limitada.

Para complementar la oferta durante el día, la marca también recomienda sus clásicos desayunos, como el Sausage McMuffin® con huevo o el Sausage Egg Biscuit, acompañados de las crujientes patatas hash brown.

Voces de la campaña

Morgan Flatley, Directora Global de Marketing y Jefa de Nuevos Negocios de McDonald’s, celebra la colaboración con la FIFA para llevar alegría a los fanáticos: «En McDonald’s, la magia surge cuando familias, amigos y aficionados se reúnen para celebrar con sus seres queridos. La colaboración con la Copa Mundial de la FIFA 26™ nos permite llevar esa alegría compartida a nivel global».

Por su parte, Christian Pulisic, estrella de la selección masculina de Estados Unidos, compartió sus recuerdos de la infancia: “De niño, después de los torneos de fútbol, nuestra tradición era ir al McDonald’s cerca de Hershey, Pensilvania, a comer Chicken McNuggets y un McFlurry”.

Experiencias interactivas dentro y fuera del restaurante

Para los fanáticos del fútbol y de la marca, la empresa de los arcos dorados organizó una serie de eventos comunitarios y experiencias interactivas, tanto en los locales como en plataformas digitales. A través de la app de McDonald’s, los aficionados podrán acceder a recompensas especiales y realizar pedidos para disfrutar de la emoción del torneo directamente en casa.

Las atracciones no se limitan a los clientes; también hay actividades especiales para los más de 2 millones de empleados de la cadena. Algunos miembros del equipo tendrán la oportunidad de vivir la Copa Mundial en primera persona, participando en eventos en las mismísimas ciudades sede del torneo.

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