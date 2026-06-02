Mundial 2026: cómo comer en restaurantes icónicos de Nueva York por solo $26 dólares

El fútbol, la pasión por el deporte y la comida se dan cita en la Gran Manzana, donde toda la suerte está echada para que la fanaticada disfrute al máximo la cita mundialista. La ciudad despliega una propuesta gastronómica variada con más de 600 establecimientos registrados hasta la fecha —cifra que promete seguir aumentando— con menús exclusivos de $26 dólares como parte del programa Five Borough Winners Special, disponible del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Para la ola mundialista, la alcaldía de Nueva York lanzó este programa que enriquece la actividad culinaria de la ciudad a través de opciones que van desde menús prix fixe de varios tiempos, hasta aperitivos, maridajes, bebidas, postres y más. Esta iniciativa facilita probar comida local increíble a un precio totalmente asequible.

Además del precio estándar, los comensales podrán recibir vasos conmemorativos de edición limitada con su compra. Se trata de vasos de 700 mililitros con diseños inspirados en El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, los cinco distritos de la ciudad.

Los incentivos no paran. Gracias al programa Welcome World Rewards, un sistema de sellos digitales te permite acumular puntos para ganar mercancía oficial y participar en el sorteo de entradas para la Final del Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Vivir la pasión del fútbol rodeado de la mejor comida local es la experiencia que define la temporada mundialista en la Gran Manzana. Crédito: Shutterstock

Calendario mundialista: las fechas clave en la región

Todo gira en torno a los partidos de la fase de grupos confirmados para el estadio de la región. Agenda estas fechas para armar tu ruta de sabor:

13 de junio: Brasil vs. Marruecos 🇧🇷🇲🇦

Brasil vs. Marruecos 🇧🇷🇲🇦 16 de junio: Francia vs. Senegal 🇫🇷🇸🇳

Francia vs. Senegal 🇫🇷🇸🇳 22 de junio: Noruega vs. Senegal 🇳🇴🇸🇳

Noruega vs. Senegal 🇳🇴🇸🇳 25 de junio: Ecuador vs. Alemania 🇪🇨🇩🇪

Ecuador vs. Alemania 🇪🇨🇩🇪 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra 🇵🇦

El calendario también incluye partidos clave de dieciseisavos (30 de junio), octavos (5 de julio) y la gran Final del Mundial el 19 de julio.

Guía gastronómica: ¿Dónde comer por $26 dólares?

Hasta la fecha, más de 600 restaurantes engrosan la lista de locales que se suman al menú especial. Aquí te dejamos una selección destacada por distritos para vivir la fiesta del fútbol:

Manhattan: Iconos y alta cocina adaptada

Red Rooster (Harlem): de la mano del chef Marcus Samuelsson, es una de las opciones imperdibles para la fiesta mundialista. Podrás disfrutar de sus platillos icónicos de pollo frito o sus emblemáticos panes de maíz a precios asequibles.

Naro (Rockefeller Center): una opción de alta cocina coreana contemporánea (de los mismos creadores de Atomix). Ofrecerá una alternativa de su impecable propuesta técnica adaptada a este formato de precio.

Brooklyn: El templo del ahumado

Morgan’s Brooklyn Barbecue (Prospect Heights): ofrecerá, dentro del rango de los $26 dólares, buenas porciones combinando sus clásicos como el auténtico Texas-style barbecue, destacando su famoso brisket y sus jugosas costillas.

Queens: Tradición e innovación multicultural

Armondo’s (Jackson Heights): los amantes de la cocina italiana clásica encontrarán en Queens platillos como pastas frescas artesanales, con ese toque familiar e histórico de un verdadero restaurante de barrio.

La Baraka (Little Neck): Una propuesta que los expertos definen como una joya escondida de cocina del norte de África (específicamente especialidades tunecinas y francesas). Destacan en su menú el cuscús y los tajines.

Staten Island: El spot ideal para la fanaticada

Kills Boro Brewing Company (St. George): Con un ambiente puramente deportivo, este espacio es ideal para combinar cervezas artesanales locales con opciones de su menú de comida de bar, donde resaltan las hamburguesas y los platillos para compartir mientras disfrutas del partido.

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