Ir al Mundial 2026 en EE.UU. puede costar más de $5,000 por persona: la guía real de gastos



Asistir a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos tiene un costo que va de entre $2,000 y más de $10,000 por persona, dependiendo de la ciudad sede, la fase del torneo y la duración del viaje. Pero ese no es todo el costo: tienes que considerar gastos de hotel, transporte, alimentos y otros costos que muchos aficionados suelen subestimar al planear su presupuesto.

Algunas ciudades anfitrionas ya registran fuertes aumentos en las tarifas de hospedaje ante la expectativa de una demanda masiva de visitantes. Para muchas familias hispanas que sueñan con vivir la experiencia del Mundial, tener estimaciones reales puede marcar la diferencia entre disfrutar la experiencia completa sin sobresaltos o terminar endeudados de manera desproporcionada.

Por ejemplo, los hoteles en ciudades como Houston y Kansas City ya registran aumentos de hasta 457% sobre sus tarifas habituales.

Los boletos: el primer shock

Originalmente, la FIFA fijó precios oficiales desde $60 dólares en fase de grupos hasta $7,875 en la final. Esos precios ya no existen en la práctica.

En el sitio de reventa oficial de la FIFA, un boleto de categoría 3 para la final se cotizó en casi $20,000 dólares en febrero de 2026, según reportó CNN. Además, la FIFA elevó el precio más alto de la final a $10,990 dólares durante la fase de venta de abril, agrega la nota.

Para partidos de fase de grupos en EE.UU., los precios en reventa oscilan actualmente entre $300 y $1,800 dólares, de acuerdo con NBC News de mayo.

El hotel: donde más duele el presupuesto

En cuanto a hospedaje, The New York Times informó que el precio promedio en 96 hoteles cerca de las sedes pasó de $293 por noche a $1,013 durante los días de partido, un incremento del 328%.

Houston encabeza los aumentos con 457%, seguida de Kansas City (364%) y Atlanta (344%). En Nueva York y Nueva Jersey, el alza promedio es de 228%.

Reservar con anticipación será clave para ahorrar durante el Mundial 2026, explicó Ashley Gutermuth, jefa de FCM Consulting Américas, en mayo. “No tomen los precios de hoy como definitivos, ya que los hoteles están ajustando sus tarifas en muchos mercados”, agregó. Las ciudades más accesibles siguen siendo Dallas, Houston y Kansas City, donde los hoteles arrancan desde $150 a $350 la noche fuera de días de partido.

El transporte: el gasto que se dispara el día del juego

El tren de ida y vuelta entre Manhattan y el MetLife Stadium (sede de la final) costará $98 dólares, según NJ Transit en mayo de 2026. El precio generó tal rechazo que la gobernadora Kathy Hochul intervino para agregar autobuses a $20 el viaje.

Uber anunció traslados compartidos en furgonetas de 50 asientos cuyo costo va de $45 a $49 dólares para el regreso de los partidos en Boston, Dallas, Miami y Nueva York. Pero la tarifa dinámica puede triplicarse alrededor de los estadios en los minutos posteriores al partido.

En Dallas, ciudad con alta concentración de comunidad hispana, el AT&T Stadium no tendrá conexión ferroviaria directa, lo que obliga a depender de Uber u otros medios para cubrir las casi 15 millas que lo separan del centro.

Comida y gastos diarios adicionales

Las tarifas federales de viáticos de EE.UU. para junio de 2026 ubican el gasto diario en comida en $80 en Kansas City y Dallas, y hasta $92 en Miami. Flywaka estima un presupuesto diario total de entre $220 y $900 dólares por persona en Nueva York, que incluye hospedaje, comida y transporte local.

El presupuesto real para un partido en Dallas

Boleto (reventa, fase de grupos): $300–$800

Hotel (2 noches): $300–$600

Vuelo doméstico ida y vuelta: $400–$900

Transporte local: $80–$150

Comida (2 días): $160–$200

Total estimado: $1,240–$2,650 por persona

Para quien planea seguir a un equipo en varios partidos y ciudades, el presupuesto se dispara a un rango de entre $5,000–$10,000 dólares.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo del Mundial 2026

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para el Mundial 2026 en EE.UU.?

El precio oficial de fase de grupos arranca en $60, pero en reventa los boletos en EE.UU. se cotizan entre $300 y $1,800. En estos días previos, los precios accesibles se han esfumado.

¿Cuáles son las ciudades más baratas para asistir en EE.UU.?

Dallas, Houston y Kansas City tienen hoteles y transporte más accesibles que Miami, Los Ángeles o Nueva York. Sin embargo, en días de partido los precios registran incrementos de triple o más.

¿Cómo es el transporte el día del partido?

Varía por ciudad. En Nueva York, el tren al MetLife cuesta $98 ida y vuelta; Uber ofrece furgonetas desde $49. En Dallas no hay tren directo. Planificar el regreso antes del partido es esencial para evitar tarifas dinámicas extremas.

¿Conviene comprar un paquete todo incluido?

Los paquetes ‘Follow Your Team’ cuestan desde $6,275 a más de $9,000 por persona. Incluyen vuelos, hotel y traslados, pero los boletos se venden por separado. Son útiles para quien quiere evitar la logística individual.

Conclusión

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio y la ventana para planificar está por cerrar. Quien todavía no tiene hotel reservado enfrentará precios que en algunas ciudades ya se han quintuplicado respecto a sus tarifas normales.

El verdadero riesgo está en ir al Mundial sin un presupuesto claro y regresar con deudas que tarden meses en pagarse. Para las familias hispanas que han esperado este torneo durante décadas, la decisión de asistir merece al menos la misma planificación que cualquier otra inversión importante del año.

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