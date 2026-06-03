Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como su entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

José Mourinho será el nuevo director técnico del conjunto blanco si Florentino Pérez consigue la victoria en los comicios presidenciales del Real Madrid del próximo domingo.

La revelación del acuerdo se ejecutó bajo una calculada estrategia de comunicación. Florentino Pérez hizo público el compromiso con Mourinho en el preciso instante en el que su rival en las urnas, Enrique Riquelme, iniciaba una entrevista en directo en la televisión.

De forma simultánea, las cuentas oficiales de la candidatura ‘Florentino 2026’ difundieron un video que comenzaba con la frase “mientras en la tele hablan, hablan y hablan…”. Acto seguido, la producción mostraba una imagen de José Mourinho vistiendo la indumentaria del Real Madrid sobre un fondo blanco acompañado por la palabra “Sí”.

De concretarse el triunfo electoral, esta será la segunda etapa de José Mourinho al frente del banquillo del Santiago Bernabéu. El técnico ya lideró al equipo de la capital española durante tres temporadas, entre los años 2010 y 2013, un ciclo en el que cosechó tres títulos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Mourinho, quien viene de dirigir esta última temporada al Benfica en su país natal tras un periplo de dos años en el Fenerbahçe turco, regresaría a la entidad madridista trece años después de su marcha, cobijado nuevamente por la confianza de Florentino Pérez.

La candidatura de Pérez no planea detenerse con el anuncio del banquillo. El propio Florentino adelantó en un espacio televisivo que este jueves revelará de manera oficial el fichaje de un futbolista de primer nivel mundial, terminando de confeccionar la carta de presentación con la que buscará el voto de los socios de cara al fin de semana

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