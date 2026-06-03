Al menos 4,000 voluntarios de FIFA listos en México para el partido inaugural en CDMX

El Mundial 2026 está por iniciar. A pocos días del arranque oficial, los más de 4,000 voluntarios seleccionados por la FIFA en México ya experimentan la previa del torneo y se preparan intensamente para coordinar la logística de los trece compromisos que se disputarán en territorio azteca.

Las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) albergarán estos encuentros bajo la supervisión de un cuerpo de voluntarios que busca garantizar el éxito del evento futbolístico más grande de la historia, el cual contará por primera vez con 48 selecciones nacionales.

100,000 solicitudes para 4,000 puestos

Según datos oficiales de la FIFA provistos a EFE, más de 100,000 ciudadanos mexicanos se postularon para sumarse al programa de voluntariado. Tras superar un riguroso proceso que incluyó diversas pruebas de aptitud y entrevistas presenciales, únicamente 4,000 jóvenes consiguieron su plaza.

Los seleccionados acumulan varios meses de capacitaciones continuas en materia de logística, protocolos de atención y flujos de accesos con el fin de dominar a la perfección el funcionamiento operativo del torneo.

En Ciudad de México, los preparativos avanzan a contrarreloj en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (históricamente conocido como el Estadio Azteca), el cual albergará el partido inaugural entre el seleccionado local de México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

La Copa del Mundo 2026 se celebrará de manera conjunta en Norteamérica, uniendo los esfuerzos organizativos de México, Estados Unidos y Canadá. Con las plantillas listas y el personal de apoyo desplegado en sus puestos, México se declara preparado para dar la bienvenida a la gran fiesta del fútbol mundial.

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