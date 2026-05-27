Florentino lanzó dardo a Riquelme: “No vienen a servir, vienen a servirse del Real Madrid”.

Este miércoles, durante la rueda de prensa de presentación de su campaña celebrada en el hotel Meliá Castilla de Madrid, el actual mandatario y candidato a la reelección Florentino Pérez lanzó un durísimo dardo contra la candidatura rival encabezada por el empresario Enrique Riquelme, de cara a los comicios institucionales que se celebrarán el próximo 7 de junio.

En un discurso directo y sin derecho a preguntas por parte de los medios de comunicación, Pérez aseguró que los miembros de la plancha opositora “no vienen a servir al Real Madrid”, sino que “vienen a servirse del Real Madrid”.

El dirigente argumentó que la campaña en su contra busca desestabilizar la estructura del club blanco y vinculó directamente a sus rivales con una de las épocas más oscuras de la historia moderna de la entidad.

“Los socios tenéis derecho a saber que desde hace meses vengo detectando una campaña con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, que en una Asamblea robaron la soberanía de los socios, que metieron a muchas personas sin ser socios para que votaran”, apuntó Pérez.

El líder del proyecto deportivo merengue enfatizó la diferencia de filosofías entre ambas propuestas, remarcando que bajo su gestión el club continuará perteneciendo exclusivamente a su masa social. “Yo soy del Real Madrid, mientras que otros quieren que el club blanco sea suyo”, apuntó, prometiendo dedicar todas sus fuerzas “para que nada ni nadie nos pueda quitar lo que es nuestro”.

Haciendo un repaso de su trayectoria institucional, Pérez recordó cómo asumió las riendas tras ganar las elecciones del año 2000, enderezando las finanzas antes de su salida en 2006, y justificó su regreso en 2009 con la misión de blindar la identidad y los valores históricos del equipo.

El dirigente cerró su intervención con una advertencia contundente a la masa societaria: “El futuro no se improvisa (…) No nos van a quitar lo que es nuestro, para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos”.

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