¿Ganas más de $51,168 al año? Estos son los estados donde los hispanos reciben los salarios más altos

Un trabajador hispano de tiempo completo gana en promedio $984 por semana en Estados Unidos, lo que equivale a unos $51,168 al año, según los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Sin embargo, los ingresos varían considerablemente según el estado de residencia y la industria en la que se trabaja, por lo que algunos empleados pueden superar ampliamente ese promedio.

Aunque la brecha salarial con los trabajadores blancos no hispanos sigue siendo significativa, de $279 por semana o casi $14,500 al año, según datos del primer trimestre de 2026 del BLS, existen sectores y regiones donde los salarios son más competitivos y ofrecen mayores oportunidades de crecimiento económico.

Si sabes dónde están esos empleos y cuánto pagan, puede ayudarte a mejorar tus ingresos y alcanzar una mejor condición de vida.

La brecha que se omite en los discursos de empleo

Según el reporte del Latino GDP Project de UCLA, correspondiente a mayo de 2026, los salarios reales de los latinos crecieron 61.5% entre 2010 y 2023, tres veces más rápido que los de los no latinos (21.4%). Este es un avance real. El problema es que el punto de partida sigue siendo mucho más bajo.

“El PIB latino alcanzó $4.4 billones en 2024, equivalente a la cuarta economía más grande del mundo, superando a Japón”, señaló David Hayes-Bautista, profesor distinguido de Medicina de UCLA y coautor del reporte.

“Es bastante increíble: el PIB latino es casi 9% más grande que toda la economía de Japón”, señaló Matthew Fienup, director ejecutivo del Center for Economic Research & Forecasting de Cal Lutheran.

Los estados donde los hispanos ganan más

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos y un análisis del National Women’s Law Center (NWLC) de marzo de 2026, los estados con mayores ingresos para hogares hispanos son:

Maryland : Ingreso promedio hispano por encima de $70,000 al año para hogares; impulsado por el empleo gubernamental y la proximidad a Washington D.C.

: Ingreso promedio hispano por encima de $70,000 al año para hogares; impulsado por el empleo gubernamental y la proximidad a Washington D.C. Nueva Jersey : Entre los salarios más altos del noreste, con fuerte presencia puertorriqueña y dominicana. Sin embargo, el NWLC identifica a NJ como el estado de mayor pérdida salarial vitalicia para latinas: $2.06 millones acumulados frente a hombres blancos

: Entre los salarios más altos del noreste, con fuerte presencia puertorriqueña y dominicana. Sin embargo, el NWLC identifica a NJ como el estado de mayor pérdida salarial vitalicia para latinas: acumulados frente a hombres blancos Connecticut y Massachusetts: Altos salarios en salud, finanzas y tecnología con creciente presencia latina

Altos salarios en salud, finanzas y tecnología con creciente presencia latina Washington D.C.: Uno de los ingresos medianos hispanos más altos del país, según la Oficina del Censo en cifras del 2025

En contraste, Texas y California, los estados donde viven más hispanos en números absolutos, presentan ingresos medianos más bajos por concentración en servicios y agricultura.

Las industrias que mejor pagan

Según el reporte UCLA/Cal Lutheran 2025 y los datos de ocupación del BLS del primer trimestre de 2026, los sectores mejor remunerados para hispanos son:

Finanzas e inmuebles: sector #1 del PIB latino, con $766,000 millones en 2024; puestos que pueden superar los $80,000–$120,000 anuales

sector #1 del PIB latino, con $766,000 millones en 2024; puestos que pueden superar los $80,000–$120,000 anuales Gestión y operaciones financieras: salario mediano semanal de $1,793 (más de $93,000 al año), según BLS.

salario mediano semanal de (más de $93,000 al año), según BLS. Tecnología: un desarrollador de software gana en promedio $133,080 al año , según U.S. News & World Report 2026

un desarrollador de software gana en promedio , según U.S. News & World Report 2026 Salud: los enfermeros practicantes ganan entre $129,210 y $133,646 al año con una tasa de crecimiento laboral proyectado de entre 35 y 40% hasta 2034, según datos del BLS 2024-2026

los enfermeros practicantes ganan entre con una tasa de crecimiento laboral proyectado de entre 35 y 40% hasta 2034, según datos del BLS 2024-2026 Construcción y oficios especializados: salario mediano de $1,112 semanal, con certificación técnica, accesible sin título universitario

Lo que cambia la educación en el salario

En cifras del BLS correspondientes al primer trimestre del 2026 son directos:

Sin diploma de preparatoria: $784 por semana (≈ $40,768 al año)

(≈ $40,768 al año) Graduado de preparatoria: $977 por semana (≈ $50,804 al año)

(≈ $50,804 al año) Con licenciatura o más: $1,763 por semana (≈ $91,676 al año)

El número de latinos con título universitario se duplicó entre 2010 y 2024, un crecimiento del 144.5% y tres veces más rápido que entre los sectores no hispanos. En términos prácticos, una certificación técnica o un título de dos años puede representar $10,000–$20,000 más al año.

Lo que puedes hacer para obtener un sueldo mejor pagado

Si estás evaluando dónde trabajar o mudarte, estos datos ayudan:

Nueva York: Salud, finanzas y construcción especializada ofrecen salarios por encima del promedio hispano nacional

Salud, finanzas y construcción especializada ofrecen salarios por encima del promedio hispano nacional Texas: Petróleo, gas y construcción con certificación técnica pueden superar $60,000 anuales

Petróleo, gas y construcción con certificación técnica pueden superar $60,000 anuales Florida: Turismo moderado; la tecnología es la apuesta de crecimiento

Turismo moderado; la tecnología es la apuesta de crecimiento California: Costo de vida alto; tecnología, salud y gobierno son los sectores que mejor pagan en términos reales

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los salarios hispanos en EE.UU. 2026

¿Cuánto gana en promedio un trabajador hispano en 2026?

El BLS reporta $984 semanales (≈ $51,168 al año) para trabajadores hispanos de tiempo completo. Los hombres hispanos ganan $1,054 por semana y las mujeres hispanas $901.

¿Cuáles son los trabajos mejor pagados para hispanos?

Finanzas, tecnología, salud avanzada y gestión empresarial. Un enfermero practicante gana $129,210 y un desarrollador de software $133,080 al año.

¿En qué estados ganan más los hispanos?

Maryland, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts y Washington D.C. concentran los ingresos medianos más altos para hogares hispanos.

¿La brecha salarial se está cerrando?

Lentamente. Los salarios reales latinos crecieron 61.5% entre 2010 y 2023, frente al 21.4% de los no latinos. Pero en cifras absolutas, la diferencia semanal en el primer trimestre de 2026 es de $279.

¿Vale la pena estudiar para cerrar la brecha?

Sí. Con licenciatura, el salario mediano sube a $1,763 por semana, casi el doble del promedio hispano actual. Las certificaciones técnicas de 1–2 años también representan aumentos de $10,000–$20,000 anuales.

Conclusión

Los datos del BLS confirman que la brecha de $14,500 al año entre trabajadores hispanos y blancos está documentada. Pero también confirman que no es un patrón uniforme: es mucho menor en Maryland que en Mississippi, y casi inexistente en puestos de tecnología o salud avanzada con el mismo nivel educativo.

Lo que los próximos años traerán es mayor competencia por los empleos bien pagados en tecnología y salud, donde las certificaciones técnicas, no necesariamente una licenciatura de cuatro años, pueden ser la diferencia entre ganar $50,000 o $85,000 al año.

Para una comunidad que ya genera el equivalente a la cuarta economía del mundo, la pregunta es cuánto más tardará el sistema en quitarles los obstáculos del camino.

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