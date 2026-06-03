Inter Miami de Messi ya tiene fecha para la Copa de Campeones ante la Liga MX

El Inter Miami de Lionel Messi ya tiene la fecha para disputar la Copa de Campeones ante el ganador de la Liga MX. El partido se disputará el próximo 16 de septiembre en el Nu Stadium.

El Toluca levantó el último Apertura mexicano, mientras que el Cruz Azul se impuso en el Clausura, y se enfrentarán por el título absoluto el 25 de julio en California.

Los ‘Diablos Rojos’ fueron precisamente los ganadores de la última edición de la Copa de Campeones tras derrotar por 2-3 al LA Galaxy en la final disputada en Los Ángeles el año pasado.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS ?#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Inter Miami busca su primera Copa de Campeones

El Inter Miami conquistó el pasado diciembre la primera ‘MLS Cup’ de su historia tras imponerse al Vancouver Whitecaps por 3-1 en la final disputada en Miami, y será la primera vez que dispute este torneo.

El equipo capitaneado por Lionel Messi tiene un historial positivo en los enfrentamientos recientes contra conjuntos mexicanos. El año pasado sumó cuatro victorias en cuatro encuentros contra conjuntos de ese país en la ‘Leagues Cup’.

Sin embargo, nunca ha jugado un partido oficial contra el Toluca y solo se ha enfrentado una vez al Cruz Azul, al que batió por 2-1 en la ‘Leagues Cup’ 2023.

El historial de la Copa de Campeones es favorable a la Liga MX, que suma cuatro triunfos -los tres últimos consecutivos- frente a tres de los combinados de la MLS.

Este torneo se comenzó a disputar en 2018 y forma parte de las diversas competiciones que cruzan a conjuntos mexicanos y estadounidenses, como la ‘Leagues Cup’ y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sigue leyendo:

Nueva York cerró gira de la Copa del Mundo en EE.UU.: Alcalde Mamdani recibió el trofeo

Histórica camiseta que uso Pelé en la final del Mundial de 1958 será subastada en New York