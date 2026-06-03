Mangione comparece en una audiencia secreta y es citado nuevamente para el 16 de junio

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, deberá volver a comparecer ante la justicia estatal de Nueva York el próximo 16 de junio, después de participar este miércoles en una inusual audiencia secreta celebrada a petición de su defensa.

La sesión se desarrolló por videoconferencia y a puerta cerrada ante el juez Gregory Carro, una decisión que impidió el acceso de los medios de comunicación que se encontraban en el tribunal.

“El acusado estaba presente, sus abogados estaban presentes, la acusación estaba presente. A petición de la defensa, ese procedimiento se ha declarado secreto por el momento”, explicó el magistrado al finalizar la audiencia, según reportó el periodista Erik Uebelacker.

Ni el tribunal ni los abogados de Mangione ofrecieron detalles sobre los asuntos tratados durante la comparecencia ni sobre las razones que llevaron a solicitar la confidencialidad del procedimiento.

La decisión provocó cuestionamientos entre periodistas que acudieron a la corte, ya que este tipo de restricciones son poco habituales en los tribunales de Nueva York y del resto de Estados Unidos.

Tras concluir la sesión, Carro fijó una nueva audiencia para el 16 de junio y adelantó que esta vez será presencial, invitando a la prensa a asistir.

Un juicio programado para septiembre

La nueva cita judicial se produce mientras avanza el proceso estatal contra Mangione, quien se ha declarado inocente y permanece detenido en una prisión federal de Nueva York.

Hace varias semanas, el juez estableció que el juicio estatal comenzará el próximo 8 de septiembre.

Antes de esa fecha, el acusado también deberá afrontar una audiencia relacionada con el proceso federal. Está previsto que el 15 de junio se celebre una sesión centrada en la selección del jurado, apenas un día antes de la nueva comparecencia ordenada por Carro.

Las pruebas que seguirán en el caso

En la audiencia pública más reciente del proceso estatal, el juez resolvió una disputa clave sobre las pruebas obtenidas durante la detención de Mangione en Pensilvania.

Carro aceptó parcialmente los argumentos de la defensa y excluyó varios objetos hallados cuando el acusado fue arrestado en un restaurante McDonald’s, al considerar que el registro se realizó sin orden judicial y fuera de los límites permitidos para este tipo de procedimientos.

Sin embargo, mantuvo como evidencia otras piezas consideradas relevantes para la acusación.

Entre ellas figuran el arma incautada durante la investigación y un cuaderno rojo con escritos que los fiscales consideran incriminatorios.

Mangione enfrenta cargos tanto en la jurisdicción estatal como en la federal por el asesinato de Thompson, un caso que ha atraído una amplia atención pública desde la muerte del ejecutivo de UnitedHealthcare.

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