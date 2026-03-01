Mangione evita pena de muerte luego de que el Departamento de Justicia se negara a apelar fallo de juez

Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte en un tribunal federal luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) confirmara que no apelará la decisión del juez de desestimar un cargo federal de asesinato que habría permitido a la fiscalía buscar la pena capital.

El acusado, de 27 años, está acusado de abrir fuego contra el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, afuera de un hotel en Midtown Manhattan en diciembre de 2024. El asesinato se convirtió en noticia nacional y dio lugar a una persecución que duró varios días antes de que Mangione fuera finalmente arrestado en un restaurante de comida rápida en Altoona, Pensilvania.

Los fiscales federales habían pedido la pena de muerte por un cargo de asesinato, pero la jueza federal de distrito Margaret Garnett desestimó el cargo de asesinato en enero junto con un cargo vinculado con armas de fuego, informó Gothamist.

La cuestión era si los cargos subyacentes, dos cargos federales de acoso, se consideraban “delitos violentos”. La jueza concluyó que no, aunque fue honesta sobre la recepción del fallo.

Escribió en la decisión: “puede parecerle a la persona promedio —y de hecho a muchos abogados y jueces— tortuosa y extraña” y agregó que el resultado parecía “contrario a nuestras intuiciones sobre el derecho penal”. En última instancia redactó, “la ley debe ser la única preocupación del Tribunal”.

En una carta de un párrafo a la jueza Garnett, los fiscales dijeron que no impugnarían el fallo.

Mangione todavía enfrenta los dos cargos federales restantes de acoso, cada uno con una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. Su juicio está programado para empezar en septiembre.

Se espera que Mangione enfrente cargos estatales por el supuesto asesinato en junio.

