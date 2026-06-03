Pentágono nombra a participante del asalto al Capitolio para un puesto de lucha antiterrorista

Elias Irizarry, condenado por participar en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, fue nombrado para un cargo relacionado con operaciones antiterroristas dentro del Pentágono, una decisión que ha despertado preocupación entre funcionarios del Departamento de Defensa debido a la naturaleza sensible de las funciones que desempeñará.

Irizarry trabajará en la oficina de operaciones especiales y conflictos de baja intensidad, una dependencia encargada de asuntos vinculados a la lucha contra el terrorismo y la guerra irregular. Entre las áreas que supervisa figuran la seguridad de embajadas, la recuperación de personal y las operaciones de rescate de rehenes.

Su incorporación fue revelada inicialmente por The Washington Post y ha generado cuestionamientos dentro del Pentágono. Fuentes consultadas por el diario consideraron problemática la designación de una persona vinculada al ataque contra el Capitolio para una oficina relacionada con operaciones militares altamente delicadas.

Uno de los funcionarios citados sostuvo que algunas de las misiones asociadas a esa dependencia exponen a las fuerzas especiales estadounidenses a entornos extremadamente complejos y peligrosos, por lo que consideró que la experiencia y los antecedentes del nuevo funcionario plantean interrogantes sobre los criterios utilizados para su selección.

El Pentágono sale en defensa de Irizarry

Pese a las críticas internas, el Departamento de Defensa respaldó públicamente el nombramiento.

Joel Valdez, secretario de prensa interino del Pentágono, describió a Irizarry como un profesional cualificado y patriota, y aseguró que la institución está orgullosa de contar con él entre sus funcionarios políticos.

El portavoz también aprovechó para cargar contra The Washington Post por la publicación de la información y cuestionó la cobertura del medio en temas relacionados con seguridad nacional.

Hasta ahora no se ha informado quién promovió específicamente la designación de Irizarry para el cargo.

Del asalto al Capitolio al Departamento de Defensa

Según el Post, Irizarry tenía 19 años cuando participó en los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Documentos judiciales revisados por el medio indican que se declaró culpable de ingresar y permanecer en un edificio restringido. Como resultado, recibió una condena de 14 días de prisión.

Durante su sentencia en 2023 expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

“Me avergüenzo porque siempre seré parte de esta desgracia. El 6 de enero representó algo verdaderamente horrible; fue el mayor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil”, afirmó entonces ante la corte, de acuerdo con el medio.

La jueza Tanya Chutkan destacó que antes de los disturbios tenía un historial que describió como “bastante ejemplar” y se ofreció incluso a escribir una carta de apoyo para ayudarle a recuperar su lugar en The Citadel, la academia militar de Carolina del Sur de la que había sido expulsado por su participación en los hechos.

Irizarry fue posteriormente readmitido en The Citadel y completó sus estudios en 2024.

Tras graduarse, intentó dar el salto a la política postulándose para un escaño en la legislatura estatal de Carolina del Sur. Sin embargo, fue derrotado en las primarias republicanas de ese año.