Quiénes son los verdaderos detenidos por el ICE en el centro Delaney Hall de Nueva Jersey

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicó fotografías policiales y los antecedentes penales de los inmigrantes detenidos en el centro de detención de Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey.

El centro se convirtió en un punto delicado del debate nacional sobre la aplicación de las leyes de inmigración y el trato a los detenidos. No obstante, los mismos datos internos de la agencia ofrecen una imagen muy diferente de quienes están en Delaney Hall, donde los reclusos llevan a cabo una huelga de hambre y de trabajo en las últimas semanas en protesta por las condiciones “inhumanas”, dijeron funcionarios demócratas.

“Estamos sacando de las calles de Nueva Jersey a asesinos, pedófilos, violadores y pandilleros”, escribió el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, en redes sociales, a la que se unieron otras que precisaban una larga lista de actos delictivos.

.@SenatorAndyKim we are getting murderers, pedophiles, rapists, and gang members off of New Jersey streets.



This is yet another example of defund the police Democrats putting criminal illegal aliens over the safety of American citizens. https://t.co/WEAMmn5Yh4 — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) May 30, 2026

Yuneisy Fernandez-Fernandez

?DELANEY HALL



Rap sheet:

?Drug trafficking

?Larceny

?Shoplifting

?Harboring a fugitive pic.twitter.com/Knn8y6RZYv — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 30, 2026

Más de 10,300 personas han sido recluidas en Delaney Hall desde el 1 de mayo de 2025, cuando la instalación de gestión privada reabrió como centro de detención de ICE, y el 10 de marzo de 2026, la fecha más reciente en la que se dispone de datos, de acuerdo con un análisis del medio Gothamist de los datos de ICE, obtenidos por medio de una petición de registros públicos por el grupo de investigación académica Deportation Data Project.

De acuerdo con las averiguaciones, la gran mayoría de esas personas ?más del 70%? no cuentan con antecedentes penales. Solo el 12% tiene condenas penales y el 18% tiene cargos penales pendientes de resolución, informó Gothamist.

En el ámbito nacional, el 43% de los detenidos por ICE no cuenta con antecedentes penales, dicen los datos. Casi el 28% tienen condenas penales y el 29% tienen cargos penales pendientes.

Los funcionarios de Nueva Jersey y Nueva York, incluidos miembros del Congreso, destacaron que gran parte de los detenidos de Delaney Hall no tienen antecedentes penales, al mismo tiempo que exigen el cierre del centro. Las familias de los inmigrantes de los detenidos han realizado las mismas solicitudes.

Los detenidos son hombres latinos y caribeños

Los datos del 10 de marzo, la última fecha de la que se dispone de información, indican que la gran mayoría de los detenidos en Delaney Hall, 75%, son hombres latinoamericanos o del Caribe.

Esto coincide con las cifras de todo el país, que muestran que el 65.9% de los detenidos por ICE en todo Estados Unidos hasta la mencionada fecha eran hombres nacidos en América Latina o el Caribe.

Detenidos en Delaney Hall fueron detenidos en NJ

Gran parte de los reos en Delaney Hall, el 63.2%, fueron arrestados en Nueva Jersey, en lo que ICE llama el área de responsabilidad de Newark.

Cerca de otro tercio de los detenidos fueron detenidos en el área de la ciudad de Nueva York, que incluye los cinco distritos, Long Island y varios condados del norte del estado.

De acuerdo con el análisis, la mayoría, casi el 60%, de los más de 10,300 inmigrantes que pasaron por las puertas de Delaney Hall fueron trasladados a otros centros de detención de ICE al sur del país antes de ser deportados.

Detenidos pasan más tiempo del correspondiente

La estancia media de las personas detenidas en Delaney Hall es de 9.6 días. Pero algunos detenidos permanecen allí mucho más tiempo. Uno de cada cinco inmigrantes detenidos en Delaney Hall permanece más de 30 días, y el 6.6% más de 60 días. La estancia máxima registrada hasta el 10 de marzo superaba los 266 días.

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