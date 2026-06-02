Bajo toque de queda, la policía de Newark toma control de las protestas en Delaney Hall

Actualmente, la policía de Newark está encabezando los operativos de seguridad pública en las inmediaciones del centro de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Delaney Hall, luego de semanas de protestas.

En un comunicado emitido el lunes en la tarde, la fiscal de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, asegura que el área cercana de Delaney Hall “permanece en calma”; además, agradeció a los manifestantes que acataron el nuevo toque de queda nocturno implementado por el alcalde de Newark, Ras Baraka.

“Desde esta tarde, el Departamento de Policía de Newark es el principal organismo encargado de las operaciones de seguridad pública fuera de Delaney Hall”, expresó Davenport.

Agregó que la Policía Estatal de Nueva Jersey seguía prestando asistencia a las fuerzas del orden locales, informo Gothamist.

Este cambio se produce cuando la ciudad entra en su segunda noche de toque de queda en un radio de media milla en los alrededores de Delaney Hall, donde las manifestaciones se intensificaron en los últimos días.

Asimismo, la policía estatal se hizo cargo del control de los agitadores el viernes luego del conflicto entre los presentes y las autoridades federales de inmigración.

Baraka declaró el lunes al medio NPR que los funcionarios municipales planeaban asumir un papel importante en el sitio, alegando que los oficiales locales están mejor equipados para reducir la tensión en medio de las protestas.

“Tenemos que bajar la tensión“, explicó el alcalde Baraka en la entrevista. “No podemos salir con escudos, autobuses llenos de policías y gas pimienta”.

“Simplemente no estoy de acuerdo con la forma en que se comportó la policía estatal. Igual que ICE. No deberíamos haber adoptado su actitud“, agregó.

El centro de detención de ICE ha sido el núcleo de manifestaciones desde que los detenidos empezaron una huelga de hambre y de trabajo a causa de lo que describen como malas condiciones de vida.

Por su parte, los agentes de ICE y el operador privado de Delaney Hall han rechazado las acusaciones de maltrato.

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