Newark presentará demanda para clausurar el centro de ICE en Delaney Hall ante continuas protestas

Este martes el alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció una demanda por problemas de salud y seguridad en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, ubicado en Nueva Jersey.

De acuerdo con un comunicado, Baraka tenía previsto hablar frente al edificio para anunciar una estrategia legal coordinada para cerrar Delaney Hall en colaboración con defensores de la comunidad.

Asimismo, el alcalde prometió una actualización sobre la respuesta de seguridad pública en el sitio el día siguiente en que el Departamento de Policía de Newark asumiera el control de las operaciones de seguridad pública fuera de las instalaciones de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El lunes, la noche transcurrió por lo general de manera pacífica cerca de las instalaciones, sin informes inmediatos de enfrentamientos o arrestos, en comparación con la agitada noche del domingo en la cual activistas anti-ICE contabilizaron al menos 46 arrestos.

La semana pasada, las tensiones en el centro de detención para inmigrantes se desataron al intensificarse las manifestaciones, lo que causó varios enfrentamientos entre las personas que protestaban y los agentes federales de inmigración, informó Gothamist.

En respuesta, el alcalde impuso un toque de queda desde el domingo a las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, en un radio de media milla alrededor de Delaney Hall, hasta nuevo aviso. Baraka señaló además que el departamento de policía de la ciudad asumiría un mayor control de la zona, lo que, de acuerdo con él, sería una forma más eficaz de reducir la tensión en las protestas.

“Las tácticas policiales empleadas el fin de semana pasado fueron excesivamente agresivas, innecesarias y, en algunos casos, inconstitucionales”, declaró Baraka en un comunicado. “No apoyamos las medidas que exacerban innecesariamente las tensiones, especialmente cuando están en juego los derechos civiles, la seguridad pública y el bienestar de esta comunidad”.

Algunos legisladores pudieron recorrer Delaney Hall ese mismo día, y sus opiniones sobre las condiciones en el interior del edificio fueron contradictorias. El congresista republicano por Nueva Jersey, Jeff Van Drew, el primero de su bancada en visitar las instalaciones, que describió como “limpias, organizadas y bien administradas”.

Sin embargo, los representantes demócratas Analilia Mejia y Frank Pallone aseguraron que la situación era tan horrible como lo habían descrito los reclusos en visitas de supervisión previas. No obstante, confirmaron que las mujeres embarazadas y otros detenidos médicamente vulnerables fueron liberados, una medida solicitada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el ICE, ni el Grupo GEO, que gestiona Delaney Hall, respondieron de inmediato a las preguntas sobre la demanda pendiente.

Sigue leyendo:

• Secretario del DHS acusa a la gobernadora de Nueva Jersey de no intervenir durante enfrentamientos en Delaney Hall

•