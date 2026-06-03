Newark pone fin al toque de queda tras calmarse las violentas protestas contra ICE en Delaney Hall

El toque de queda impuesto para detener las violentas protestas en torno al polémico centro de detención de inmigrantes de Newark, Delaney Hall, levantado por el alcalde de la ciudad.

Ras Baraka, alcalde de Newark, anunció el toque de queda el domingo de 9:00 de la noche a las 6:00 de la mañana y las zonas designadas para la libertad de expresión que rodean las inmediaciones se levantaron el martes en la noche, tras los crecientes enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Tras la protesta de anoche, en la que no se produjo ni una sola detención, levantamos el toque de queda para permitir la plena expresión del derecho estadounidense a la libertad de expresión y a la reunión pacífica”, manifestó Baraka en un comunicado.

“Con este espíritu, tengo plena confianza en la capacidad de los manifestantes de Delaney Hall para actuar de una manera digna de las personas inocentes encarceladas y maltratadas por ICE y los encarceladores con fines de lucro de Geo Group”, agregó.

“Tengo fe en las políticas y la formación de nuestros agentes de policía centrados en la comunidad y en nuestro amplio ecosistema de seguridad pública para la prevención de la violencia.”

La medida se produce luego de que manifestantes originarios de Portland, Oregon, Pensilvania y Nueva York hayan causado estragos en las inmediaciones de las instalaciones de Newark, incluyendo supuestas agresiones a agentes federales y amenazas de muerte contra un agente y toda su familia.

Baraka agregó que se levantaría el cordón de seguridad cerca de las instalaciones y que los manifestantes podrían volver a reunirse directamente frente al Delaney Hall, en el sitio de verse obligados a concentrarse en la calle, cerca del edificio, informó New York Post.

Los manifestantes anti-ICE vitorearon luego del anuncio del alcalde y gritaron: “¡El pueblo unido jamás será vencido!”. Una grabación captó a la policía levantando las barricadas mientras las personas, coreaban consignas y marchaban de vuelta al centro de detención.

Asimismo, la policía de Newark retomó el liderazgo de la policía estatal de Nueva Jersey en el control de la zona luego de que Baraka criticara duramente las acciones de los oficiales el fin de semana pasado, tildándolas de “agresivas, innecesarias y, en algunos casos, inconstitucionales”.

Tras imponer el toque de queda en la ciudad el domingo y el lunes, 61 personas fueron arrestadas por diferentes cargos, entre ellos rechazar dispersarse, violar el toque de queda y resistirse al arresto, de acuerdo con el Departamento de Policía de Newark (NPD).

El caos se había apoderado del centro de detención de migrantes de Newark desde al menos el 22 de mayo, posteriormente de que altos funcionarios demócratas, incluyendo la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, dieran a conocer su preocupación por las condiciones inhumanas en el centro y la falta de horarios de visita.

De acuerdo con los registros, los detenidos iniciaron una huelga de hambre a causa de la malas condiciones, pero la administracion del Trump replico que el nivel de vida en Delaney Hall es más alto que el de la mayoria de la prisiones del pais.

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