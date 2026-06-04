Juan Soto no considera “correcto” establecer un tope salarial en MLB

El dominicano Juan Soto no habló como una estrella más de las Grandes Ligas, sino como el jugador que firmó el contrato más valioso en la historia del deporte profesional, una voz que inevitablemente pesa cuando el tema es el dinero dentro del béisbol.

El jardinero de los New York Mets rechazó la idea de implementar un tope salarial en MLB, una propuesta que ya calentó el ambiente entre la liga, los dueños y la Asociación de Jugadores.

“No creo que eso sea lo correcto, establecer un tope salarial. El béisbol está pasando por un gran momento. Hemos estado creciendo cada año. Ha sido excelente para el deporte. Estamos viviendo el mejor momento del béisbol en muchos sentidos. ¿Por qué deberíamos tener un tope salarial?”, indicó Soto a The Athletic.

BREAKING: As expected, MLB proposed a hard salary cap to union officials today as part of the next CBA, sources tell ESPN. The salary floor for teams beginning in 2027 would be set at $171.2 million which includes player benefits with the ceiling at $245.3 million. — Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) May 28, 2026

Es “ridícula” la idea

Soto también respaldó la posición de su compañero de equipo y representante de los Mets ante la MLBPA, David Peterson, quien calificó como “ridícula” la idea de establecer un tope salarial.

Varias de las figuras más influyentes del deporte, desde el comisionado Rob Manfred hasta el director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA, por sus siglas en inglés), Bruce Meyer, han fijado su posición sobre la propuesta. Por el momento, las posturas de jugadores y propietarios de equipos parecen estar muy lejos de un posible consenso.

El actual acuerdo colectivo de trabajo (CBA) de las Grandes Ligas estará vigente hasta el 1 de diciembre de 2026, por lo que existe preocupación de que, si jugadores y propietarios no logran encontrar un punto de encuentro, el deporte podría estar encaminándose hacia uno de los conflictos laborales más largos y complejos de resolver en su historia.

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