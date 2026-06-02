Alex Rodríguez será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano sumó un nombre de dimensiones históricas a su templo de leyendas.

La institución anunció la elección del exgrandesligas Alex Rodríguez como nuevo inmortal, con lo que se le reconoce el impacto de quien es considerado el campocorto más ofensivo de todos los tiempos.

Rodríguez, dueño de una de las hojas de servicios más imponentes en la evolución del béisbol moderno, será entronizado formalmente durante la celebración del 60 Ceremonial de la entidad, programado para el próximo domingo 15 de noviembre.

La selección de la antigua megaestrella de las Mayores fue responsabilidad de los miembros de las Asociaciones de Cronistas Deportivos Nacionales, encargados de elegir anualmente a los deportistas más destacados.

? Alex Rodríguez ha sido escogido por los votantes de las Asociaciones de Cronistas Deportivos de la República Dominicana como parte de la clase 2026 del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.



?? Rodríguez será parte de la ceremonia número 60 de la institución, la cual? pic.twitter.com/VJLcetbW3w — ESPN.com.do?? (@ESPN_DO) June 2, 2026

Otras figuras exaltadas

El presidente y vocero del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán, precisó que la de “A-Rod” representa la octava escogencia de una edición especial que conmemora seis décadas de historia institucional.

Rodríguez compartirá el escenario de exaltación junto a figuras como Winston Royal, Mariano Reyes, José Ramón Reyes, Johnny Olivo, Ricardo Joseph, Darío Veras y el fallecido periodista Domingo Saint Hilaire.

El camino hacia la inmortalidad para el nativo de Washington Heights, New York, comenzó con altas expectativas desde su adolescencia en la Westminster Christian School de Miami.

Gran carrera en MLB

Hijo de los inmigrantes dominicanos Julio Rodríguez y Lourdes Navarro, Alexander Enmanuel demostró de inmediato las condiciones de un jugador de cinco herramientas.

Su talento provocó que los Seattle Mariners lo seleccionaran como el primer pick global del Draft de 1993, y su debut en Grandes Ligas fue al año siguiente, el 8 de julio de 1994, con apenas 18 años de edad.

Tras una brillante trayectoria de 22 campañas en las mayores que concluyó el 12 de agosto de 2016 vistiendo el uniforme de los New York Yankees, Rodríguez dejó registros estadísticos difíciles de emular.

El toletero acumuló un promedio de bateo de .296, producto de 3,115 imparables en un total de 10,566 apariciones oficiales. Su capacidad para castigar el pitcheo contrario se tradujo en 2,086 carreras impulsadas, 2,021 vueltas anotadas y un total de 1,275 extrabases, combinando 548 dobles y 31 triples a lo largo de su paso por Seattle, Texas y el Bronx.

El impacto de Rodríguez no solo se midió en el terreno de juego, sino también en el mercado financiero del deporte profesional.

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