Shohei Ohtani impone marca que solo 2 pitchers lograron tras 10 aperturas

Shohei Ohtani no se detiene en brillar en Grandes Ligas y sigue haciendo historia, esta vez desde la lomita de lanzadores.

Ohtani tuvo otra salida de calidad sin permitir carreras este miércoles luego de lanzar 6.0 innings, 2 hits, 1 boleto y 6 ponches recetados para acreditarse la victoria ante los Diamondbacks de Arizona.

El japonés registra récord de 6 victorias, 2 derrotas, efectividad de 0.74, 5 carreras limpias permitidas y 67 ponches en 10 aperturas.

Ohtani tiene la tercera efectividad más baja tras 10 aperturas en la historia de Grandes Ligas. Solo está por debajo de Jacob DeGrom en 2021 (0.56) y Juan Marichal en 1956 (0.59).

El pitcher de los Dodgers sigue demostrando que no solo es uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas, sino también uno de los mejores pitchers en Las Mayores.

Ohtani ya tiene más entradas lanzadas que en 2025, año en que se recuperó de la cirugía Tommy John en su codo derecho.

Shohei Ohtani también ha repuntado con el bate

Además de estar en un ritmo histórico como pitcher, el japonés también ha elevado sus números ofensivos.

Este miércoles se fue de 4-3, con dos boletos recibidos, y subió su promedio por encima de .300, además de tener el mejor porcentaje de embasados de todo el béisbol con .420.

Shohei Ohtani tiene un promedio de bateo de .301 con 66 hits, 10 jonrones, 33 carreras impulsadas y 41 carreras anotadas en 57 juegos esta temporada.

Desde mediados de mayo, Ohtani tiene un promedio de bateo de .435 con 30 hits, 3 jonrones, 16 carreras impulsadas y 14 carreras anotadas en 18 juegos desde el 15 de mayo

Los Dodgers llegaron a 40 victorias este miércoles, siendo el segundo equipo de Las Mayores en llegar a ese número.

Solo los Bravos de Atlanta tienen más victorias en lo que va de la temporada, siendo líderes de sus respectivas divisiones.

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