Dueños de equipos de MLB proponen tope salarial por primera vez en 32 años

Los dueños de MLB presentaron oficialmente una propuesta para implementar un tope salarial en el próximo contrato colectivo, por primera vez en 32 años.

La iniciativa, presentada este jueves a la Asociación de Jugadores de MLB, marca la primera vez desde 1994 que los propietarios impulsan formalmente un sistema de límite salarial.

Aquella propuesta terminó provocando una huelga de siete meses y medio que incluso obligó a cancelar la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

BREAKING: As expected, MLB proposed a hard salary cap to union officials today as part of the next CBA, sources tell ESPN. The salary floor for teams beginning in 2027 would be set at $171.2 million which includes player benefits with the ceiling at $245.3 million. — Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) May 28, 2026

¿Cuánto sería el tope salarial de MLB en 2027?

El nuevo plan de MLB contempla establecer un tope salarial de $245.3 millones de dólares para la temporada 2027, tomando como referencia las nóminas sujetas al impuesto de lujo, además de beneficios y bonos prearbitraje. También incluiría un piso salarial obligatorio de $171.2 millones de dólares para todas las franquicias.

La propuesta impactaría especialmente a equipos como los Dodgers de Los Ángeles, que iniciaron esta temporada con una nómina cercana a los $415 millones de dólares, aproximadamente $170 millones por encima del límite planteado.

Los propietarios aseguraron que estudiarían una implementación progresiva para permitir que las franquicias ajusten sus finanzas gradualmente. Además, el proyecto mantendría garantizados todos los contratos actuales y futuros, algo que históricamente ha sido una prioridad para los peloteros.

Otro punto importante del plan sería la centralización de los ingresos de televisión local de las 30 organizaciones y una división equitativa del 50% de los ingresos entre MLB y los jugadores. Según la liga, esto ayudaría a reducir las diferencias económicas entre equipos y combatir problemas relacionados con los apagones televisivos regionales.

Sin embargo, el sindicato de jugadores ha mantenido durante años una postura firme contra cualquier tipo de tope salarial, al considerarlo un mecanismo para limitar el valor de mercado de los atletas.

El actual acuerdo laboral entre MLB y la asociación de jugadores expira el próximo 2 de diciembre. Aunque muchos analistas esperan un cierre patronal durante el próximo invierno, las negociaciones más tensas podrían llegar en 2027, cuando exista el riesgo real de perder partidos de temporada regular y millones de dólares en ingresos.

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