Nueva York detecta por primera vez una rara enfermedad transmitida por garrapatas

Un caso de una rara variante de la enfermedad de Lyme fue detectado por primera vez en el estado de Nueva York, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un hallazgo que amplía el mapa conocido de una bacteria que hasta ahora solo había sido identificada en Minnesota y Wisconsin.

La infección fue causada por la bacteria Borrelia mayonii, una de las dos especies capaces de provocar la enfermedad de Lyme en Estados Unidos. La inmensa mayoría de los casos registrados en el país están asociados a Borrelia burgdorferi, mientras que las infecciones por B. mayonii son mucho menos frecuentes.

El caso fue identificado en julio de 2025 en un residente del condado de Herkimer, en el norte del estado de Nueva York. De acuerdo con el informe de los CDC, la persona no había realizado viajes recientes, lo que sugiere que la exposición ocurrió en la zona donde reside.

Tras la detección, las autoridades sanitarias encontraron garrapatas infectadas con la bacteria en una propiedad boscosa vinculada al paciente. Sin embargo, una investigación posterior que analizó más de 1,500 garrapatas en 24 condados del estado no halló nuevos ejemplares portadores del microorganismo.

Según declaró un portavoz del Departamento de Salud del Estado de Nueva York a NBC News, el descubrimiento fue inesperado, aunque recordó que la distribución geográfica de las garrapatas y de las enfermedades que transmiten puede cambiar con el tiempo.

Expertos consultados por NBC News consideran posible que la bacteria haya estado presente en Nueva York desde hace varios años, aunque aparentemente limitada a una zona muy reducida. También señalaron que todavía se desconoce cómo llegó hasta allí, aunque una de las hipótesis es que una garrapata infectada fuera transportada por aves migratorias procedentes del Medio Oeste.

Síntomas y prevención

Aunque ambas especies bacterianas pueden provocar la enfermedad de Lyme, los expertos explicaron a NBC News que existen algunas diferencias en los síntomas.

Las infecciones suelen comenzar con fiebre y dolor de cabeza, pero los casos asociados a Borrelia mayonii presentan con mayor frecuencia náuseas y vómitos. Además, los pacientes pueden no desarrollar la característica erupción circular conocida como “ojo de buey” o “diana”, que suele asociarse a la enfermedad de Lyme tradicional.

En su lugar, podrían aparecer pequeñas manchas rojas más dispersas en distintas partes del cuerpo y no necesariamente alrededor de la picadura.

Los especialistas también recordaron que las garrapatas normalmente deben permanecer adheridas entre 24 y 48 horas para transmitir la bacteria, por lo que detectarlas y retirarlas a tiempo resulta fundamental.

Para reducir el riesgo de infección, recomendaron caminar por el centro de los senderos y evitar el contacto con hierba alta o zonas de vegetación densa donde suelen encontrarse estos artrópodos. También aconsejaron usar ropa de manga larga, introducir los pantalones dentro de los calcetines cuando sea posible y aplicar repelentes que contengan un 30 % de DEET o aceite de eucalipto limón.

Los expertos añadieron que es conveniente revisar periódicamente la piel, la ropa y las mascotas después de pasar tiempo en áreas donde hay garrapatas, así como ducharse y realizar una inspección minuciosa al regresar a casa.