Nueva York: el tiempo para hoy jueves 4 de junio

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este jueves en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:26 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:23 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 90 grados Fahrenheit (23 y 32ºC).

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.