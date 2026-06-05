Alemania podría perder para el Mundial 2026 a Lennart Karl por una grave lesión

La selección de Alemania atraviesa horas de profunda preocupación porque su entrenador, Julian Nagelsmann, manifestó que Lennart Karl se lesionó durante la práctica de este viernes en el Estadio Soldier Field de Chicago, donde este sábado jugará un amistoso contra Estados Unidos.

“Lamentablemente, Lenny se lesionó hoy en el entrenamiento. No tiene buena pinta. Vamos al hospital para que lo evalúen. Por favor, no lo sigan, déjenlo descansar. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si necesitamos convocar a un sustituto”, expresó el técnico de 38 años en conferencia de prensa.

La posible baja del mediocampista ofensivo le quitaría una variante muy importante a Die Mannschaft porque el joven de 18 años irrumpió en la Primera del Bayern Múnich en esta temporada con niveles muy altos para su edad y se ganó un lugar en la convocatoria nacional para el Mundial de este año en el continente americano.

Karl marcó 9 goles y 8 asistencias en 40 partidos con los bávaros, levantó la Bundesliga, se coronó en la Supercopa y la Copa de Alemania y alcanzó las semifinales de la Champions League. Fue citado a la selección en marzo de 2026 y sumó minutos ante Suiza (4-3), Ghana (2-1) y Finlandia (4-0). En ese último duelo disputado el 31 de mayo pasado, brindó un pase gol.

? BREAKING: Lennart Karl suffered an injury in training today, announces Julian Nagelsmann.



“It doesn't look good. He went to the hospital and will have scans. We have to wait for the diagnosis and see if he can play at the World Cup or if we have to call up a replacement”,? pic.twitter.com/cdKImWY0zT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

Gran promesa del fútbol de Alemania

Desde su estreno con la selección ha levantado elogios de su conductor: “Han pasado muchas cosas con Lenny en los últimos siete meses. Hoy lo hizo bien, probó muchas cosas. Sin embargo, tiene que asimilar todo lo que se le ha presentado. Ese es sin duda uno de los mayores retos a su corta edad. ¡Tiene todo el talento futbolístico para dar un golpe de efecto!“.

Joshua Kimmich, su compañero en Bayern Múnich y en el elenco teutón, tampoco ahorró palabras para su fulgurante aparición en el mapa del fútbol mundial: “Aportó al campo lo que necesitamos de él, lo que generalmente necesitamos de los jugadores jóvenes: valentía, iniciativa y audacia. No tiene que asumir ninguna responsabilidad, puede concentrarse en su juego y disfrutar”.

Lennart Karl y Kimmich son dos de los siete citados pertenecientes al Bayern. Se suman a Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka y Jamal Musiala. En este sentido, Bild aseguró que los dichos de Julian Nagelsmann causaron “conmoción”. “Esta declaración es impactante”, subrayaron.

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