Neymar fue descartado para el próximo amistoso de Brasil frente a Egipto

Neymar, lesionado en un gemelo, se quedará en New Jersey para continuar su proceso de recuperación y no viajará con la selección brasileña a Cleveland para el amistoso del sábado contra Egipto, preparatorio para el Mundial 2026.

El comunicado de la CBF informó que el astro del Santos permanecerá “en tratamiento de fisioterapia e intensificando el programa de recuperación física”.

Ney, de 34 años, ya se había perdido el amistoso del pasado domingo contra Panamá (6-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde presenció el cotejo desde el banco y, con su ausencia frente a Egipto, consecuentemente también es duda para el debut de la Verdeamarela en el Mundial contra Marruecos el sábado siguiente, el 13 de junio, en New Jersey.

? Neymar no viaja con Brasil ?? para el último amistoso ante Egipto previo al Mundial.



Se queda en Nueva Jersey para seguir recuperándose de una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla. pic.twitter.com/7xvC3xnpry — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 4, 2026

Cuentan con Neymar

El 10 de Santos, la figura más celebrada de la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti, llegó a la concentración de la Verdeamarela ya lesionado, después de sufrir un pinchazo en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo en un partido del Brasileirão frente a Coritiba. En ese momento, su club redujo el problema a “un edema” y Ancelotti lo incluyó en la lista de 26 un día después.

Sin embargo, la confederación brasileña quiso tener su propio diagnóstico y sometió al jugador a una resonancia magnética que constató una lesión muscular de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos a tres semanas. A la fecha, han pasado 18 días pero ya lo descartan de plano para el encuentro en el que se cumplirán 20.

Desde el inicio de la concentración, el pasado 27 de mayo, Neymar se ejercitó principalmente en el gimnasio y apenas pisó el césped para realizar movimientos suaves. Pese a la incógnita sobre su estado físico, Ancelotti garantizó la presencia del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain en el Mundial, que comenzará dentro de una semana en Estados Unidos, México y Canadá.

“Para ser claro, estará con nosotros. Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26 y estos 26 jugarán la Copa del Mundo”, declaró el preparador italiano.

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