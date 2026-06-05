Japón cambia la sede de sus entrenamientos por mal estado de la cancha en Monterrey

La selección de Japón ya entrena en México para su participación en el Mundial 2026, pero su preparación tuvo un contratiempo inesperado.

El equipo asiático expresó su preocupación por las condiciones de una de las canchas que utilizó durante sus primeros entrenamientos en Monterrey, situación que incluso generó temor entre algunos futbolistas por una posible lesión.

La delegación japonesa había planificado inicialmente sus entrenamientos en el Centro de Entrenamiento Tigres. Sin embargo, al no encontrar las condiciones esperadas en el campo asignado, optó por utilizar de manera temporal las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), escenario que terminó generando las críticas de los futbolistas.

???? Así están las condiciones de la cancha de los Tigres en Monterrey, aquí es donde entrena la Selección de Japón. Se rumora que la Selección se molesto mucho y amenazaron con irse del país ? pic.twitter.com/OYcoBBtnku — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) June 4, 2026

Quejas de los japoneses

Takefusa Kubo, uno de los líderes de la selección asiática, reconoció que él y sus compañeros no se sintieron cómodos en su primera práctica en México.

En declaraciones que Kubo dio a medios de comunicación que siguen la actividad de Japón, admitió que el temor por lesionarse fue constante en el entrenamiento que sostuvieron el miércoles por la tarde.

“El campo de ayer no estaba muy bien (Faculta de Medicina), estaba muy duro y había agujeros. Tuvimos que cambiar porque los jugadores tenían miedo a arrancar, a pelear por cada balón”, reconoció Takefusa Kubo.

“El campo de hoy está muy bien y hemos estrenado mucho mejor y gracias a todos los que han colaborado para esto”, dijo el atacante japonés este jueves.

Japón encontró una nueva sede

Tras las observaciones realizadas por el cuerpo técnico y los jugadores, se gestionó una solución rápida para evitar nuevos inconvenientes.

Finalmente, Japón trasladó su concentración a El Barrial, complejo deportivo de Rayados de Monterrey que cuenta con infraestructura de primer nivel y condiciones acordes a las exigencias de una selección clasificada a la Copa del Mundo. Con el cambio de sede, la sensación dentro del plantel mejoró notablemente.

Japón disputará parte de la fase de grupos entre Monterrey y Arlington, por lo que la adaptación a las condiciones climáticas de la región forma parte fundamental de su preparación para el Mundial 2026.

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