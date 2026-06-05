Vasco Aguirre afirma que México viene en ascenso tras golear a Serbia

Javier “Vasco” Aguirre, aseguró que su equipo viene en ascenso y llegará en un buen momento a la Copa Mundial tras derrotar 5-1 a Serbia en un partido amistoso.

“Llevamos preparándonos 20-22 meses; hubo contratiempos en el camino con 12 lesionados a la vez, pero más allá del resultado de hoy, venimos en ascenso, con buen ánimo y físicamente bien”, dijo el ‘Vasco’ en una rueda de prensa tras la victoria.

México pasó por encima de un rival con mala defensa, que hizo dos autogoles, y fue acosado la mayor parte del tiempo.

Aguirre afirma tener estudiado a Sudáfrica para el debut del Mundial 2026

Al referirse a su debut en el Mundial ante los sudafricanos, el estratega confesó tener bien estudiado al rival, pero dijo no tener la alineación titular porque cualquiera de sus 26 jugadores tiene calidad para salir a la cancha en una semana.

Aunque Aguirre parece tener a jugadores inamovibles como los defensas centrales Johan Vásquez y César Montes; el lateral izquierdo Jesús Gallardo y el delantero Raúl Jiménez, y parecen seguros en la alineación el guardameta Raúl Rangel, el centrocampista Erik Lira y el delantero Julián Quiñones.

Aguirre celebró tener un abanico de posibilidades, con figuras capaces de alinear en diferentes posiciones, lo que, según señaló, le da tranquilidad.

“Tengo varias posibilidades, pareja de centrales, dos laterales derechos, dos izquierdos, pivotes, contenciones, de todo. Veremos de aquí a la semana que viene cómo vamos; no tengo desconfianza en uno u otro, todos están igualados, uno con unas características; otros con otras. Para mi juicio puede jugar cualquiera”, insistió.

El técnico minimizó la goleada a Serbia, al decir que más que el triunfo por amplio margen, le importó el funcionamiento y quedó contento con el fútbol desplegado por sus figuras.

A partir de mañana, México se concentrará en su campamento en las afueras de la Ciudad de México, donde concluirá la preparación del duelo con Sudáfrica en la inauguración del Mundial, en el estadio Azteca.

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