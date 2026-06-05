Conmoción en el rock argentino: falleció el Indio Solari, líder de los Redonditos de Ricota

Carlos Alberto Solari, conocido por millones de seguidores como el Indio Solari, murió este jueves a los 77 años. La noticia fue confirmada por medios argentinos y provocó una inmediata ola de homenajes en el mundo de la música, donde era considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la historia del rock argentino.

El artista pasó sus últimas horas en su casa de Parque Leloir, acompañado por su familia. Desde hacía una década convivía con la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que él mismo había hecho público en 2016 y que fue limitando progresivamente sus apariciones en vivo.

Con su muerte desaparece uno de los músicos más convocantes de América Latina y el creador de un fenómeno cultural que trascendió generaciones.

El líder de Los Redonditos de Ricota

La carrera del Indio Solari quedó para siempre asociada a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que fundó junto a Skay Beilinson en la década de 1970 y que terminó convirtiéndose en uno de los grupos más populares de la historia del rock argentino.

El cantante argentino Indio Solari, durante su presentación en Olavarría, en 2017. Crédito: Hernan Leonardi | AP

Con discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, La mosca y la sopa y Luzbelito, Los Redondos construyeron una relación única con su público y desarrollaron una identidad artística que los convirtió en un fenómeno sin precedentes.

Durante años evitaron los circuitos tradicionales de promoción y mantuvieron una distancia poco habitual con los grandes medios, algo que terminó alimentando aún más la mística alrededor de la banda.

Un fenómeno que sobrevivió a la separación

Cuando Los Redondos se separaron en 2001, muchos creyeron que sería imposible repetir aquella convocatoria. Sin embargo, Solari volvió a llenar estadios y predios multitudinarios como solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sus conciertos reunieron a cientos de miles de personas y mantuvieron vivo el vínculo con una comunidad de seguidores que continuó creciendo con el paso de los años.

Para muchos fanáticos, cada recital se transformaba en una verdadera peregrinación. Las llamadas “misas ricoteras” llegaron a movilizar a personas desde todos los rincones de Argentina y países vecinos.

El cantante, personaje central de la música popular de los últimos 40 años, padecía Parkinson; falleció en su casa de Parque Leloir; había dejado los escenarios en 2017.

Crédito: AP

El anuncio del Parkinson

En marzo de 2016, durante un recital en Tandil, el músico reveló públicamente que padecía Párkinson.

La enfermedad comenzó a afectar su actividad artística y redujo gradualmente sus apariciones sobre los escenarios. Aun así, siguió componiendo música, grabando canciones y participando en distintos proyectos creativos desde su estudio.

Su última gran presentación multitudinaria tuvo lugar en Olavarría en 2017.

Una figura irrepetible del rock argentino

Más allá de la música, el Indio Solari se convirtió en una referencia cultural para varias generaciones. Sus letras fueron analizadas durante décadas por seguidores que encontraban en ellas lecturas políticas, sociales, existenciales y poéticas. Muchas de sus frases pasaron a formar parte del lenguaje cotidiano de millones de personas.

Su influencia alcanzó también a numerosos artistas que lo señalaron como una de las figuras más importantes de la música popular argentina.

El adiós a una leyenda

La muerte del Indio Solari marca el final de una de las carreras más influyentes del rock en español. Aunque llevaba años alejado de los escenarios, su figura seguía ocupando un lugar central en la cultura argentina. Sus canciones continúan sonando en estadios, reuniones familiares, bares y plataformas digitales, donde nuevas generaciones siguen descubriendo una obra que atravesó más de cuatro décadas.

Con su partida, Argentina pierde a uno de sus músicos más emblemáticos. Pero deja detrás un legado artístico que seguirá acompañando a millones de personas mucho tiempo después de su ausencia.

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