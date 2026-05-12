Guitarras de Paul McCartney están retenidas y deben llegar a EE.UU.

La antesala de la nueva muestra sobre la etapa de “Paul McCartney and Wings” tomó un rumbo inesperado cuando parte del material que debía viajar a Estados Unidos quedó varado en Londres.

La exposición, organizada por el Rock & Roll Hall of Fame, ubicado en Cleveland, fijó su inauguración para el 15 de mayo, aunque varias piezas clave no han logrado salir del Reino Unido.

Un archivo detenido en aduanas

El retraso comenzó cuando siete guitarras pertenecientes al músico, todas parte de su colección privada, quedaron bajo retención aduanera hace cerca de un mes. Según publicó el medio “Page Six”, la situación está relacionada con los controles de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

Las autoridades evalúan la documentación del envío debido a que esos instrumentos fueron fabricados con palisandro brasileño, una madera apreciada por su acústica y considerada en riesgo.

Un informante consultado por el medio estadounidense explicó el núcleo del inconveniente: “Llevan un mes retenidos en la aduana de Londres. El árbol está en peligro de extinción, por lo que ya no se puede utilizar, pero es la mejor madera que se puede usar para el sonido y la acústica”.

La normativa aplicada a este tipo de especies requiere evaluaciones adicionales, incluso cuando se trata de instrumentos históricos o de colección. Esa revisión extendida terminó afectando el cronograma de traslado hacia Cleveland, donde se presentará la muestra dedicada al periodo posterior a The Beatles.

Un traslado inusual para piezas valiosas

Los instrumentos retenidos pertenecen al archivo personal de McCartney y no habían sido transportados fuera del país en décadas. Su presencia en la exposición había sido destacada como uno de los puntos más atractivos del proyecto, que busca mostrar la evolución artística del músico en los años setenta junto a Wings.

El palisandro brasileño, fundamental en la fabricación de guitarras por su resonancia, quedó sujeto a estrictas regulaciones internacionales para proteger la especie. Esa condición convierte cualquier traslado en un proceso minucioso, incluso cuando los instrumentos ya tienen décadas de antigüedad.

La muestra en el museo estadounidense se presenta como el primer gran recorrido enfocado en el trabajo de McCartney tras la disolución del cuarteto de Liverpool. Todo estaba preparado para subrayar cómo su banda de los setenta aportó al sonido del rock de la época, pero la ausencia temporal de estas guitarras obliga a ajustar la puesta en escena inicial.

Por ahora, el museo no ha detallado si los instrumentos alcanzarán a llegar para la fecha programada o si serán incorporados más adelante. Mientras tanto, la exposición sigue adelante con el resto del material previsto, confiando en que la revisión en Londres concluya pronto y las piezas finalmente crucen el Atlántico.

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