Carlos Vives compartió detalles de “El último disco”

A Carlos Vives le brillan los ojos cuando habla de “El último disco”, un proyecto que describe con la emoción de quien vuelve a casa después de años recorriendo caminos modernos.

En un encuentro virtual con la agencia EFE, el artista contó que esta obra nació con la intención de rescatar una manera de hacer música que él siente cada vez más lejana dentro de la industria actual.

“Se graba en vivo; se escribe la canción, la banda se reúne, la arregla, la toca y entramos en estudio a grabar todos al mismo tiempo. La música más importante se grababa así, en vivo. Este disco en su forma de grabar (fue) con las técnicas de antes, también en cintas”, explicó, resaltando que la nostalgia no es una pose, sino el motor creativo detrás de este trabajo.

Un concepto que desafía la inmediatez

Para el colombiano, “El último disco” es como un manifiesto frente al ritmo acelerado que domina el panorama musical. Vives insiste en recordar cómo era grabar antes, cuando cada sesión implicaba interacción real entre músicos y una serie de decisiones colectivas que definían el sonido final.

En esa línea, habló del contraste generacional que inspiró el título del álbum. Contó una conversación con su hijo, quien produce desde el computador, y cómo ese diálogo lo llevó a pensar en la importancia de mostrar todo lo que ocurre en un estudio tradicional como dónde se ubica la batería, de qué manera se aísla una guitarra, cómo vibra una banda completa tocando en simultáneo. “(Decidí nombrar el disco así) porque me permite comparar y mostrar cómo se hacía la música antes”, dijo emocionado.

El anticipo del álbum ya está en las plataformas; el sencillo “Te dedico”, lanzado el 5 de febrero, llegó acompañado de un videoclip protagonizado por su hijo, relacionado a esa idea de conexión familiar que atraviesa todo el proyecto.

Un recorrido por géneros y afectos

Vives adelantó que el disco atraviesa un espectro amplio de estilos: “Todos los géneros desde el rock and roll, pasando por el bolero y las músicas populares”, y que las canciones están narradas desde distintas versiones de sí mismo: “Un papá, un hijo, un enamorado, un patriota, un amante”. Para él, ese mosaico resume su identidad mestiza, su diversidad y la impronta cultural que ha defendido a lo largo de su carrera.

También habló del romanticismo que, según él, se ha ido diluyendo en los nuevos sonidos. Por eso esta producción apuesta por emociones intensas, capaces de ir “de la alegría, la nostalgia, de la risa, al llanto”, con piezas pensadas para dedicar, cantar en familia y compartir entre generaciones.

La música como acto colectivo

También, el cantante lamentó que cada vez sea más complicado grabar de manera conjunta con su banda La Provincia, pues hoy predominan los procesos fragmentados donde cada músico registra su parte en solitario. “Hoy es difícil”, afirmó, y explicó que ese aislamiento ha transformado la esencia de cómo se crea una canción.

Por eso, “El último disco” llega para valorar lo orgánico, de grabar desde la vivencia, desde la humanidad, algo que Carlos Vives quiere dejar bien marcado.

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